Полицейский получил выговор за рыбалку в рабочее время

На этой неделе в социальной сети Facebook были опубликованы фотографии и видео, на которых запечатлена служебная машина Вилякской муниципальной полиции на берегу озера Виляка, а в лодке сидит полицейский со спиннингом в руках. В то же время автор фотографий не указал, когда они были сделаны.

Бывший председатель Вилякской, а ныне Балвской думы Сергей Максимов (Latgales partija) признал, что он получил фотографии в том числе лично, и это было 8 июня.

Сотрудник полиции сообщил главе городского совета, что он использовал спиннинг в озере Виляка во время работы для борьбы с браконьерами с целью вытащить установленные ими ловушки. Он также утверждал, что не рыбачил.

С сотрудником полиции провели разговор, он получил наказание в виде выговора. По словам Максимова, полицейский с наказанием не согласен.

В бывшей муниципальной полиции Вилякского края был всего один сотрудник - начальник Виталий Вилциньш. В его декларации за 2020 год указано, что, помимо нескольких транспортных средств, он также владеет гребной лодкой и моторной лодкой.