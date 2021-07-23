Пт, 23.07.2021
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Эгил Левитс

Полицейский получил выговор за рыбалку в рабочее время

ФОТО: Shutterstock

Полицейский бывшего Вилякского самоуправления получил выговор за то, что на служебной лодке отправился на озеро порыбачить на спиннинг. Работу он продолжит в муниципальной полиции Балвского края. 

На этой неделе в социальной сети Facebook были опубликованы фотографии и видео, на которых запечатлена служебная машина Вилякской муниципальной полиции на берегу озера Виляка, а в лодке сидит полицейский со спиннингом в руках. В то же время автор фотографий не указал, когда они были сделаны.

Бывший председатель Вилякской, а ныне Балвской думы Сергей Максимов (Latgales partija) признал, что он получил фотографии в том числе лично, и это было 8 июня.

Сотрудник полиции сообщил главе городского совета, что он использовал спиннинг в озере Виляка во время работы для борьбы с браконьерами с целью вытащить установленные ими ловушки. Он также утверждал, что не рыбачил.

С сотрудником полиции провели разговор, он получил наказание в виде выговора. По словам Максимова, полицейский с наказанием не согласен.

В бывшей муниципальной полиции Вилякского края был всего один сотрудник - начальник Виталий Вилциньш. В его декларации за 2020 год указано, что, помимо нескольких транспортных средств, он также владеет гребной лодкой и моторной лодкой.

Полицейский бывшего Вилякского края продолжит работу в недавно созданной полиции самоуправления Балвского края. По словам представителя муниципалитета Илуты Межуле, муниципалитет сделает все, чтобы подобные случаи не повторились.


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