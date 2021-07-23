Еврокомиссия не рекомендует использовать доступные в торговле экспресс-тесты на Covid-19

Латвийский профсоюз работников образования и науки ранее сообщил, что планирует на законодательном уровне поднять вопрос о применении тестов, результаты которых могли бы считаться пригодными для выполнения рабочих обязанностей. Профсоюз считает, что такими тестами могут считаться не только проведенные в лаборатории, но и более дешевые тесты по слюне, предлагаемые в аптеках, которые учителя могли бы сделать самостоятельно.