Пт, 23.07.2021
Когда к нам поступают пожилые пациенты, они чаще всего утверждают, что кто-то им сказал, что им не нужна вакцина. Монта Маделане, инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями
Монта Маделане, инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями

Еврокомиссия не рекомендует использовать доступные в торговле экспресс-тесты на Covid-19

ФОТО: Пресс-фото

Европейская комиссия не рекомендует использовать экспресс-тесты по слюне на антиген Covid-19, а также другие подобные тесты, которые проводятся без участия специально обученного медицинского персонала и которые можно приобрести в аптеках и других местах торговли, заявили в Министерстве здравоохранения.

Латвийский профсоюз работников образования и науки ранее сообщил, что планирует на законодательном уровне поднять вопрос о применении тестов, результаты которых могли бы считаться пригодными для выполнения рабочих обязанностей. Профсоюз считает, что такими тестами могут считаться не только проведенные в лаборатории, но и более дешевые тесты по слюне, предлагаемые в аптеках, которые учителя могли бы сделать самостоятельно.

Минздрав обращает внимание на то, что проведенный неправильно в домашних условиях тест может дать недостоверный результат, поэтому взятие образца должен проводить медицинский сотрудник, а проверяться он должен в лаборатории.

Как сообщал RUS TVNET, в настоящее время в аптеках и других местах торговли любой желающий может приобрести экспресс-тест на Covid-19, который можно провести самостоятельно.


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