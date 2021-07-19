В некоторых супермаркетах можно приобрести экспресс-тесты на Covid-19. Цена - ниже 7 евро

Экспресс-тест Boson Biotech, сертифицированный Европейским союзом и одобренный Государственным агентством лекарств, выполняется с использованием образцов мазка из передней носовой полости. Каждый, кто почувствовал основные симптомы Covid-19 - лихорадку, усталость, сухой кашель, заложенность носа или насморк, воспаление в горле, мышечную боль или диарею - или вступил в контакт с пациентом с Covid-19, может выполнить экспресс-тестирование дома и в течение 15-20 минут получить предварительный результат, чтобы определить, есть ли основания для подозрений на Covid-19.

Тест снабжен подробной инструкцией, а также ответами на часто задаваемые вопросы пользователей, что делает его использование простым, удобным и безопасным.

Тест можно использовать в любом возрасте, но в основном он рекомендуется для лиц в возрасте от 14 до 90 лет. Детям до 14 лет при прохождении теста обязательна помощь взрослых.

"Следует подчеркнуть, что этот тест не должен использоваться в качестве единственного основания для подтверждения или исключения диагноза Covid-19. Если тест показывает положительный результат или в случае отрицательного результата подозрение на Covid-19 не уменьшается, обязательно нужно обратиться к семейному врачу или в ближайшее медицинское учреждение, чтобы получить полный диагноз и узнать правильное направление действий", - напоминает Юрис Шлейерс, руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia.

Тест можно будет приобрести в следующих магазинах Rimi: в Риге - Rimi Aleja (Виенибас гатве, 194a), Rimi Alfa (улица Бривибас, 372), Rimi Damme (проспект Курземес, 1a), Rimi Mols (улица Краста, 46), Rimi Olympia (улица Азенес, 5), Rimi Origo (Стацияс лаукумс, 2), Rimi Ozols (улица Маза Ренцену, 1), Rimi P. Brieža (улица Пулквежа Бриежа, 33a), Rimi Spice (улица Лиелирбес, 29), Rimi Stirnu (улица Стирну, 26) и Rimi Valdemāra (улица Kр. Валдемара, 112); в Стопиньском крае - Rimi Sāga (улица Бикеру, 4, Дрейлини), в Сигулде - Rimi Sigulda (улица Стрелниеку, 2), в Вентспилсе - Rimi Tobago (Лиелайс проспектс, 3/5), в Елгаве - Rimi Vivo (улица Католю, 18), в Марупе - Rimi Mārupe (улица Даугавас, 31), в Огре - Rimi Rīgas (улица Ригас, 33) и в Адажи - Rimi Apelsīns (Ригас гатве, 5).