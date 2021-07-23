Чтобы следить за порядком в Верманском парке, полиции разрешат патрулирование на автомашинах

Депутаты также решили продолжить работу по установке камер видеонаблюдения. Также было принято решение усилить патрулирование в парке в ночное время и собирать информацию о зафиксированных нарушениях.

Комитет также планирует рассмотреть возможность организации социальной кампании по обеспечению порядка в столичных парках.

В среднесрочной перспективе планируется проанализировать, какими могут быть расходы на привлечение охранников для охраны Верманского сада.

В долгосрочной перспективе может быть принято решение об освещении Верманского сада и других парков Риги в ночное время, а комитет по образованию, культуре и спорту мог бы разработать предложения для работы с молодежью, например, найти в столице места для граффити.

Во время заседания обсуждалось предложение на ночь закрывать Верманский сад, но некоторые депутаты выступили против этого предложения, подчеркнув, что нужно искать решение проблемы, а не вводить запреты.

Как сообщалось, ранее муниципальное предприятие Rīgas meži сообщило о планах убрать с эстрады Верманского сада скамейки, так как парк все чаще выбирают как место для ночной жизни бездомные и хулиганы, и, таким образом, исключить комфортные условия для выпивки, употребления наркотиков, шума и ночевок.

Как пояснили в Rīgas meži, неприглядная картина на эстраде Верманского сада открывается практически каждое утро. "В ночное время вандалы передвигают скамейки, бросают мусор, вырывают насаждения и разрисовывают недавно покрашенные стены. Поскольку туалеты возле парка закрыты на ночь, люди используют для этих целей углы эстрады и зеленые насаждения. Поэтому персоналу парка приходится каждое утро устранять нанесенный ущерб", - сообщает предприятие.

Муниципальная полиция включила парк в маршрут ежедневного патрулирования. Полиция также регулярно ловит в парке правонарушителей - в основном несовершеннолетних, употребляющих алкоголь и другие одурманивающие вещества. Хотя полиция бывает в парке часто, вандалам требуется совсем мало времени, чтобы совершить правонарушение. Демонтаж скамеек поможет предотвратить скопления людей, считает полиция.