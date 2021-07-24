Вс, 25.07.2021
Я чувствовала себя "неудобно", сообщая новости в чистой одежде из затронутого наводнением города. Сюзанна Оулен, немецкая журналистка
Сюзанна Оулен, немецкая журналистка
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Латвия намерена закупить эффективные препараты против Covid-19. Невакцинированным их давать не будут

ФОТО: Matej Kastelic/shutterstock

Латвия намерена закупить небольшое количество дорогих и эффективных лекарств - "коктейлей антител". Они будут использоваться в очень редких случаях у пациентов с Covid-19. Если человек относится к группе высокого риска и прогнозируются серьезные осложнения, сообщает программа LTV Panorāma.

Высокий риск в этом случае будет относиться к людям с иммуносупрессией, онкологическим больным, получающим химиотерапию, и особенно пациентам с раком крови.

Специфические методы лечения ограничены. Латвия выделила 200 тысяч евро на закупку лекарств, которых хватило бы на 100 больных Covid-19.

"Лекарства будут закуплены, как только они будут одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EZA)", - говорит директор фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Инесе Каупере.

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"Коктейль антител" не будут давать пациентам, которые сознательно не делали вакцину. Они будут использоваться в очень конкретных и редких случаях с высоким риском, каждый из которых будет решаться медицинским советом. Новые лекарства в настоящее время проходят ускоренную оценку Европейского агентства лекарственных средств.

Комбинированные антитела вводятся внутривенно в организм пациента и уменьшают количество вируса в крови, а также предотвращают проникновение вируса в клетки человека. Данный препарат будут давать небольшому количеству пациентов.

Европейская комиссия в настоящее время рассматривает новые лекарства для определенных групп риска. "Коктейли антител" будут использоваться в качестве ограниченного и специфического лечения, когда заранее хорошо известно, что пациент относится к группе высокого риска и болезнь все еще находится на ранней стадии, пояснила руководитель инфекционного отдела Монта Маделане.


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