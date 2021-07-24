Латвия намерена закупить эффективные препараты против Covid-19. Невакцинированным их давать не будут

Высокий риск в этом случае будет относиться к людям с иммуносупрессией, онкологическим больным, получающим химиотерапию, и особенно пациентам с раком крови.

Специфические методы лечения ограничены. Латвия выделила 200 тысяч евро на закупку лекарств, которых хватило бы на 100 больных Covid-19.

"Лекарства будут закуплены, как только они будут одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EZA)", - говорит директор фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Инесе Каупере.

"Коктейль антител" не будут давать пациентам, которые сознательно не делали вакцину. Они будут использоваться в очень конкретных и редких случаях с высоким риском, каждый из которых будет решаться медицинским советом. Новые лекарства в настоящее время проходят ускоренную оценку Европейского агентства лекарственных средств.

Комбинированные антитела вводятся внутривенно в организм пациента и уменьшают количество вируса в крови, а также предотвращают проникновение вируса в клетки человека. Данный препарат будут давать небольшому количеству пациентов.