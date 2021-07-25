Из-за наводнений в Китае погибли уже 63 человека

Город с населением более 10 миллионов человек продолжают очищать от грязи и автомобилей, которые принесло наводнением. Некоторые районы города до сих пор покрыты двухметровым слоем воды. По оценкам, в результате наводнения обрушилось почти 9000 домов.

Из-за стихийного бедствия эвакуированным раздают пищу и питьевую воду, а солдаты пытаются использовать мешки с песком, чтобы залатать разрушенные дамбы возле нескольких деревень в провинции Хэнань.

Тайфун Ин-Фа, чьи дожди превратили шоссе в бурлящие реки и затопили метро Чжэнчжоу, временно заперев сотни людей в подземных туннелях и поездах метро, ​​теперь угрожает другим частям Китая, включая восточное побережье города Чжоушань, на который могут обрушиться волны от пяти до семи метров.