Вс, 25.07.2021
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Из-за наводнений в Китае погибли уже 63 человека

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Чжэньчжоу, столице китайской провинции Хэнань, где на этой неделе во время проливных дождей затопило метро, в общей сложности погибло 63 человека, а еще пять - пропали без вести, заявили в воскресенье, 25 июля, власти провинции.

Город с населением более 10 миллионов человек продолжают очищать от грязи и автомобилей, которые принесло наводнением. Некоторые районы города до сих пор покрыты двухметровым слоем воды. По оценкам, в результате наводнения обрушилось почти 9000 домов.

Из-за стихийного бедствия эвакуированным раздают пищу и питьевую воду, а солдаты пытаются использовать мешки с песком, чтобы залатать разрушенные дамбы возле нескольких деревень в провинции Хэнань.

Тайфун Ин-Фа, чьи дожди превратили шоссе в бурлящие реки и затопили метро Чжэнчжоу, временно заперев сотни людей в подземных туннелях и поездах метро, ​​теперь угрожает другим частям Китая, включая восточное побережье города Чжоушань, на который могут обрушиться волны от пяти до семи метров.

Шанхай и провинция Чжэцзян закрыли аэропорты по соображениям безопасности, остановили высокоскоростные поезда в окрестностях Шанхая, закрыли Диснейленд и другие парки развлечений.


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