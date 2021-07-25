Путин: российский ВМФ способен нанести неотвратимый удар
Российский военно-морской флот может обнаружить любого врага и при необходимости нанести ему неотвратимый удар, заявил в воскресенье, 25 июля, президент России Владимир Путин.
Российский военно-морской флот может обнаружить любого врага и при необходимости нанести ему неотвратимый удар, заявил в воскресенье, 25 июля, президент России Владимир Путин.
"Сегодня у военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется неотвратимый удар", - сказал он, выступая на Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, передает "Интерфакс".
Владимир Путин отметил, что сейчас российский флот обладает мощными кораблями океанской зоны, ракетными атомными подводными крейсерами. По его словам, в арсенале России и эффективная морская авиация дальнего и ближнего действия, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, которые не имеют до сих пор аналогов в мире.
Россия уже имеет второй по размеру в мире ядерный арсенал и огромное количество баллистических ракет, обладая тем самым более чем достаточным потенциалом для сдерживания своих противников.