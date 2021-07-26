Пандемия: буксующая вакцинация в Африке повышает риск для других стран

Главврач госпиталя Стефан Ханс Батейи, ответственный за местную кампанию вакцинации, объясняет вспышку инфекции извержением вулкана Ньирагонго в мае: во время эвакуации людям было не до соблюдения социальной дистанции и норм личной гигиены.

К середине июля в ДРК было зарегистрировано всего 46 с небольшим тысяч случаев заражения коронавирусом, а умерших от ковида - по официальной статистике - 1018 человек. Но, скорее всего, и инфицированных, и умерших намного больше. Ведь тестируют в стране очень мало.

В больницах Киншасы и провинции Северное Киву на исходе кислород, резиновые перчатки, защитные маски и костюмы. Медики и благотворительные организации сетуют, что в отличие от эпидемии Эболы три года назад сейчас поступает меньше помощи от богатых стран. Но одновременно местным властям приходится уничтожать огромное количество присланных из-за рубежа доз вакцины от коронавируса, срок годности которой истек.

Недоверие к вакцине AstraZeneca

В начале марта эта центрально-африканская страна с населением 90 млн человек получила в рамках международной благотворительной программы COVAX 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Но уже пару недель спустя Киншаса передала другим африканским странам 1,3 млн ампул: стало ясно, что до истечения срока годности использовать все дозы не получится.

И дело не только в плохой инфраструктуре и больших расстояниях. Министр здравоохранения ДРК Жан-Жак Бунгани назвал в числе причин сомнения в надежности препарата, возникшие после того, как после отдельных случаев тромбоза у молодых женщин вакцину AstraZeneca в некоторых странах перестали применять. В Германии этот препарат тоже спросом не пользуется.

Но в Демократической Республике Конго к прививкам вообще относятся с большой опаской. Опрос, проведенный среди 15 стран Африканского Союза, показал, что жители ДРК настроены более скептически по отношению к вакцинам и меньше знают о коронавирусе, чем в других государствах континента.

Почему африканцы боятся прививок

Тувер Вунди, главный редактор государственного радио в Гоме возлагает часть вины на социальные сети: "Там было много фейков, и люди им верили, боялись смерти, думали, что их хотят использовать как подопытных кроликов". По ходившим в конголезских сетям слухам, привившимся остается жить только два года.

Медики и общественные деятели требуют развернуть в стране просветительскую кампанию, тем более что недоверие к вакцинам еще больше возросло после того, как в Киншасе один мужчина и в самом деле умер сразу после прививки. Доктор Батейи обещает провести экспертизу и обнародовать ее результаты - действительно ли смерть наступила в результате прививки или по другой причине.

По его оценке, страна находится в критической ситуации: из-за массового недоверия прививки сделаны очень немногим, дельта-вариант коронавируса уносит все больше человеческих жизней, а вакцины в ДРК теперь нет. "Мы не сумели вколоть даже 100 тысяч доз, - сетует Батейи, - срок же годности оставшихся истек, их придется уничтожить".

Похожая ситуация сложилась в Малави, Южном Судане, Либерии, Мавритании, Гамбии, Сьерра-Леоне, Гвинее … Все эти страны получили пусть и немного, но все равно больше доз, чем смогли использовать.

Белые иностранцы подают пример

Пример местным жителям стараются подавать работающие в стране сотрудники международных благотворительных организаций и программ ООН. Вначале она медлила, рассказывает DW британская волонтерка Эмма Кэмп, ведь вакцины по программе COVAX были предназначены для бедных людей. "Но когда мы узнали, что вакцину собираются отправлять обратно или уничтожать, мы пошли прививаться, - говорит Эмма. - Лучше уж мы получим дозы, чем их выбросят".

Врач Джастин Ханги хотел бы, чтобы к нему на прививку приходило больше конголезцев, но и иностранцам он рад: "Я доволен, когда делаю прививки белым. Это помогает избавиться от страхов и нашему населению".

Тем временем Демократическая Республика Конго запросила еще 5 млн доз по программе COVAX. Пока не ясно, будут среди ампул, которые должны поступить в страну до конца месяца, и препараты Moderna и BioNTech/Pfizer.