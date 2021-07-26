5 заповедей здорового и безопасного питания летом: рекомендует нутрициолог

1. Вволю наешьтесь фруктов и ягод

Используйте лето для того, чтобы вдоволь наесться выращенных у нас в Латвии фруктов и ягод - выбор большой, и все они вкусные. В дарах латвийской природы содержится много витаминов и минеральных веществ, которые эффективно всасываются в организме. Особенно следует отметить ягоды, в которых много антиоксидантов - волшебных молекул, борющихся с воздействием вредных факторов окружающей среды на клетки, замедляющих процессы старения и значительно улучшающих самочувствие. Фрукты и ягоды сразу же дают прилив энергии, кроме того, сила ценных витаминов и минеральных веществ придется как нельзя кстати осенью и зимой.

Совет. Если ягоды остались несъеденными, пересыпьте их в пакет на молнии и заморозьте. Замороженные ягоды не теряют витаминов. Вы в любой момент сможете измельчить их в блендере и приготовить смузи или использовать в качестве добавки к другим блюдам.

2. Включайте в рацион овощи

Если вы хотите сделать свое питание более здоровым и сбалансированным, самым простым решением будет придерживаться "принципа тарелки". Согласно ему, половина каждой трапезы должна состоять из овощей, листового салата и зелени. В них мало калорий и много клетчатки, необходимой для нормальной работы пищеварительной системы, они обеспечивают благоприятную среду для "хороших" кишечных бактерий, а также являются средством профилактики от различных хронических заболеваний.

Совет. Если вам кажется, что вы совсем не овощеед, экспериментируйте со способом приготовления и используемыми специями. Овощи не обязательно грызть сырыми - их можно готовить на пару, на гриле, добавлять в запеканки, а если использовать разные специи, то и вкус каждый раз будет новым.

3. Не забывайте пить

Минимальный объем потребляемой ежедневно жидкости - примерно 30 миллилитров на килограмм веса. В основном это должна быть чистая вода, но в это количество включены также чай, кофе и еда, содержащая много воды, например, супы и сочные фрукты. Таким образом, при весе 60 килограммов следует выпивать 1,8 литра воды, а при весе 90 килограммов - около 2,7 литра воды. Если на улице жарко или планируется тренировка, количество выпиваемой жидкости увеличивается. Следует помнить о том, что подслащенные напитки (лимонады, нектары, соки и т. п.) - это скорее сладкий перекус: они содержат "пустые" калории и очень много сахара, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на здоровье.

Совет. Чтобы выпивать достаточный объем воды, нужно позаботиться о том, чтобы она всегда была под рукой, например, можно приобрести красивую многоразовую бутылку для воды. Чистую воду можно "улучшить" при помощи свежих ягод, огурца, дольки лимона или листиков мяты.

4. Планируйте свои трапезы

Лето - это время поездок, походов и экскурсий. Чтобы вылазки не проходили на голодный желудок, о еде рекомендуется позаботиться заранее. В противном случае нередко приходится искать быстрое решение и использовать предложение автозаправочных станций или закусочных с фастфудом - его можно есть изредка, но полноценного питания он не заменит.

Совет. Силы во время поездки или прогулки можно быстро восстановить при помощи ломтика ржаного или цельнозернового хлеба, который можно закусить морковкой, помидором или огурцом. Не менее удачным вариантом перекуса будет и салат из кускуса с различными овощами и специями. На сладкое можно сгрызть яблоко, грушу, съесть пару слив или какие-либо ягоды.

5. Заботьтесь о безопасности пищевых продуктов

Чтобы подвиги на ниве здорового питания не закончились печально, всегда (особенно в жаркую погоду) следует помнить о безопасности пищевых продуктов и гигиене. Продукты, вид, запах, вкус или консистенция которых кажутся подозрительными, сразу же выбрасывайте. Особенно быстро обычно портятся продукты, содержащие ингредиенты животного происхождения - например, яйца, молочные продукты, мясо, рыба и др. Нельзя забывать и о таких элементарных вещах, как мытье рук перед приготовлением еды и перед едой, а также мытье и чистка продуктов, ведь вместе с кожурой мы спасаем себя не только от вредных микроорганизмов и паразитов, но и существенно уменьшаем количество съедаемых с пищей пестицидов.