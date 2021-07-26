Пн, 26.07.2021
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Сандис Риекстиньш, парламентский секретарь министерства

"Ты его жена, а я - мать". В TikTok высмеивают токсичных свекровей, но эксперты заявляют - так делать опасно

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Motortion Films

В англоязычном TikTok новый тренд: под хештегом #toxicmotherinlaw девушки записывают скетчи, высмеивая своих свекровей. Психиатры из США отмечают, что этот тренд - опасен, пишет businesshala.

Самое популярное видео под хештегом - от пользовательницы Джулианны Дженнинг:

@itsjuliannajennings

Reply to @daisylove89 ...the stories I’ve read on FB 😅 ##fyp ##toxicMIL ##motherinlawfromhell ##CHARACTER

♬ Original Sound - Unknown

Фразы из видео: 

  • "Прошу прощения за заботу" [иронично];
  • "Конечно я надену белое на свадьбу своего единственного сына. Это и мой день тоже"';
  • "Ты его жена, а я его мать. Я вырастила его";
  • "Дэвид, ты на чьей стороне?"

Под специальным хештегом уже опубликован ряд видео - они насчитывают миллионы просмотров. Среди историй - рассказы о том, как свекрови пытались испортить свадьбу, разрушить семью и поссорить супругов.

В видеороликах высмеивают токсичных свекровей, но, по словам психиатров, проблема таких скетчей в том, что на самом деле объекты шуток нередко страдают от нарциссического расстройства личности, то есть - больны. Из-за популяризации таких шуток, в случае реальной проблемы семья просто вспомнит шутки из TikTok, не обратит внимания на серьезность ситуации и воспримет токсичное поведение как вариант нормы.

Таким образом проблема не будет решена, хотя в этом случае необходима реальная помощь и стоит обратиться к психологу. 

В прошлогоднем разговоре с изданием психотерапевт Шеннон Томас отмечала, что родители с нарциссическим расстройством обычно идентифицируют своих детей либо как фаворитов, либо как "козлов отпущения", стравливая их друг с другом. Кроме того, члены семьи с нарциссическими чертами могут рушить браки из-за риска угрозы, который увидели в посторонних.

Дженна Дрентен, профессор из США, которая занимается цифровой потребительской культурой и TikTok отмечает, что подобные видео помогают авторам найти поддержку. Но она тоже подчеркивает, что проблема в другом -

нарциссическое расстройство личности чаще встречается у мужчин, чем у женщин, а изображение этого на матерях и свекровях может усилить мнение о том, что женщины априори "доминируют, подавляют и властвуют".

По словам эксперта, из-за частого высмеивания и шуток сам термин может потерять свою суть. "Когда мы называем кого-то нарциссом, это способ сказать, что он не может стать лучше и не может измениться. Это определение сейчас используется как расплывчатый поп-термин. Может показаться, что он применим практически к любому", - сказала Дрентен.


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