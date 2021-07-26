"Ты его жена, а я - мать". В TikTok высмеивают токсичных свекровей, но эксперты заявляют - так делать опасно

Самое популярное видео под хештегом - от пользовательницы Джулианны Дженнинг:

Фразы из видео:

"Прошу прощения за заботу" [иронично];

"Конечно я надену белое на свадьбу своего единственного сына. Это и мой день тоже"';

"Ты его жена, а я его мать. Я вырастила его";

"Дэвид, ты на чьей стороне?"

Под специальным хештегом уже опубликован ряд видео - они насчитывают миллионы просмотров. Среди историй - рассказы о том, как свекрови пытались испортить свадьбу, разрушить семью и поссорить супругов.

В видеороликах высмеивают токсичных свекровей, но, по словам психиатров, проблема таких скетчей в том, что на самом деле объекты шуток нередко страдают от нарциссического расстройства личности, то есть - больны. Из-за популяризации таких шуток, в случае реальной проблемы семья просто вспомнит шутки из TikTok, не обратит внимания на серьезность ситуации и воспримет токсичное поведение как вариант нормы.

Таким образом проблема не будет решена, хотя в этом случае необходима реальная помощь и стоит обратиться к психологу.

В прошлогоднем разговоре с изданием психотерапевт Шеннон Томас отмечала, что родители с нарциссическим расстройством обычно идентифицируют своих детей либо как фаворитов, либо как "козлов отпущения", стравливая их друг с другом. Кроме того, члены семьи с нарциссическими чертами могут рушить браки из-за риска угрозы, который увидели в посторонних.

Дженна Дрентен, профессор из США, которая занимается цифровой потребительской культурой и TikTok отмечает, что подобные видео помогают авторам найти поддержку. Но она тоже подчеркивает, что проблема в другом -

нарциссическое расстройство личности чаще встречается у мужчин, чем у женщин, а изображение этого на матерях и свекровях может усилить мнение о том, что женщины априори "доминируют, подавляют и властвуют".