Убийство Беззубова: полиция получила сведения о разыскиваемых мужчинах

В настоящее время информация оценивается и анализируется, заверила LETA руководитель отдела по связям с общественностью Госполиции Симона Гравите.

20 июля полиция распространила объявление о том, что сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении убийства Беззубова разыскивают Ивана Агапитова 1967 года рождения и Дениса Конашкина 1975 года рождения. Их точная роль в преступлении не раскрывается.

По данным Firmas.lv, Агапитов является соучредителем спортивного клуба Wrestling Spirit. В 2019 году он также владел SIA EmmeTT.

О втором разыскиваемом известно не так много - единственное, что некий Денис Коняшкин 1975 года рождения в конце 2019 года заключил у нотариуса в Риге брачный договор о разделе всего имущества.

В случае, если вы опознали какого-то из этих мужчин и вам известно их местонахождение или же любая другая ценная для следствия информация, стражи порядка призывают незамедлительно звонить по номеру телефона 28 601 498 или писать на электронную почту: kipinfo21@vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.

Госполиция предупреждает: эти люди могут быть опасны и, возможно, вооружены, поэтому не нужно пытаться задержать их собственными силами - если вы их встретили, незамедлительно звоните в полицию!

Стражи порядка также напоминают, что лицо не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Роман Беззубов был застрелен 14 апреля утром в столичном микрорайоне Пурвциемс, когда выезжал со стоянки на ул. Гунара Астрас. Дорогу автомобилю Беззубова перегородил BMW X5, из которого в него было произведено несколько выстрелов. Ночью автомобиль нападавших был найден сгоревшим в Межапарке. В день преступления автомобиль был сдан в автосервис X-ON, который находится в Межапарке. Владелица автосервиса Гульнара Рыбакова-Брице утверждала, что об использовании машины в преступлении ничего не знала. По ее словам, BMW X5 в автосервис привез один из постоянных клиентов, а ночью машину из сервиса угнали, взломав ворота.

Галерея: Место преступления в Пурвциемсе

В начале июня по делу Беззубова проходили 12 подозреваемых, трое из которых находились в местах заключения.