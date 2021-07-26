Спортивки и без каблуков: авиаперевозчик SkyUp меняет традиционную форму бортпроводниц

Лоукостер спустя четыре года деятельности принял решение освежить форму своих бортпроводников, чтобы та стала более комфортной. Форма получила название SkyUp Champions. Мужская часть коллекции осталась классической - почти не изменилась, а в одежда стюардесс преобразилась.

Теперь на девушках будет спортивный костюм и кожаный тренч, а на смену туфлям предусмотрены кроссовки Nike. Платок, который раньше завязывали на шее, теперь будут крепить на плече. Помимо этого, макияж сотрудниц теперь будет "мягким и деликатным", заявили в компании. Прически, в свою очередь, станут удобнее и будут лучше передавать концепцию новой формы.

Новое решение должно положительно сказать на самочувствии персонала, который весь день проводит на ногах, считают дизайнеры. Согласно их словам, это одежда для активных, смелых, ярких личностей, которые не любят излишний официоз. "Для тех, кто ценит стиль; реагирует быстро, действует взвешенно, принимает вызовы и справляется с ними", - отметили в пресс-службе.