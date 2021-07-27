Рыжая девочка со скейтом из "Очень странных дел". Знакомьтесь: Сэди Синк!

На прошлой неделе мы знакомились с Милли Бобби Браун. Обойти стороной ее коллегу Сэди было бы непростительно. Так что в ожидании 4-го сезона любимого многими сериала знакомимся ближе с "рыжей девочкой со скейтом" из "Очень странных дел".

Семья и детство

Сэди (Сейди) Синк появилась на свет 16 апреля 2002 года в Бренеме, штат Техас. У девушки есть три старших брата - Калеб, Спенсер и Митчелл, а также младшая сестра Джейси. Известно, что отец Синк - футбольный тренер.

(Выше - Сэди и Митчелл. Актриса не раз отмечала, что брат - ее лучший друг)

В 7 лет Сэди разыгрывала с братом Митчеллом самодеятельную постановку "Классического мюзикла". Тогда мама и решила отдать детей изучать актерское мастерство. Уже в 10 лет Сэди сыграла главную роль в мюзикле "Энни". Во время подготовки юная актриса продолжала учиться танцам и вокалу.

Кино

"Сколько себя помню, я всегда мечтала быть актрисой. Правда, учась в средней школе, я попыталась убедить себя в том, что хочу стать врачом. Наверное, это было вызвано частыми просмотрами "Анатомии Грей" [сериал]",

- признавалась актриса в апрельском интервью для Cosmopolitan.

Поначалу киноработы звезды были эпизодическими - в сериалах "Американцы" (2013) и "Голубая кровь" (2014). А первая наиболее крупная роль досталась актрисе в 2015 году, когда в сериале "Американская одиссея" она сыграла дочь героини Анны Фрил. Параллельно девочка продолжала выступать на Бродвее. В один момент ее график стал настолько плотным, что семье пришлось переехать из Техаса в Нью-Джерси.

В том же году Сэди получила роль в бродвейской постановке "Аудиенция", где предстала на одной сцене с оскароносной Хелен Миррен. Синк досталась роль юной Елизаветы II.

Далее последовал еще ряд киноработ, но настоящая известность к Сэди пришла после того, как она получила главную роль во 2-м сезоне сериала "Очень странные дела". Создатели сериала немного сомневались в том, правильный ли выбор сделали - ведь Сэди на момент кастинга была выше исполнителей главных ролей [они все подростки]. Однако проблема решилась сама собой - партнеры по съемочной площадке вскоре догнали девушку в росте.

Сэди и коллеги из "Очень странных дел" в 2018 году на MTV Movie & TV awards ФОТО: AFP/SCANPIX

Моделинг

После обрушившейся славы Сэди, как и положено, стала лицом модного бренда. Первыми сотрудничество ей предложила марка Miu Miu, а совсем скоро стало известно, что актрисой заинтересовались такие компании, как Chanel и Valentino.

Видео: Сэди в рекламе Miu Miu

В настоящее время актриса является амбассадором Givenchy Parfums, а кроме того, она участвовала в рекламной кампании коллекции помады Le Rouge Deep Velvet.

Личная жизнь

ФОТО: AFP/SCANPIX

О личной жизни актрисы известно мало. Сэди - веган. До съемок в фильме "Стеклянный замок" она была вегетарианкой, а стать веганом и вовсе отказаться от яиц и молочных продуктов ее убедила дочь Вуди Харрельсона, с которым она работала на одной съемочной площадке в "Стеклянном замке" (2017).

"Мне нравится, что я вдохновляю других. Я вдохновила мою маму, моего брата и многих друзей, и чем больше людей ты вдохновляешь, тем больше все меняется. И это напрямую относится к защите окружающей среды", - признавалась Синк.

Что еще?

В жизни Сэди и Милли Бобби Браун - подруги. Девушки часто проводят время вместе вне съемочной площадки.

Милли и Сэди на премьере третьего сезона "Очень странных дел" в 2019 году. По словам Сэди, актрисы оделись в одинаковую цветовую гамму, не сговариваясь ФОТО: AFP/SCANPIX

В "Очень странных делах" изначально не был прописан поцелуй между Лукасом и Макс (ее и сыграла Сэди). Сценарист добавил его после того, как увидел испуг на лице актрисы после шутки об этом. На сцену поцелуя ушло около десятка дублей. Как потом отмечалось, у Сэди, как и у ее коллеги Милли Бобби Браун, первый поцелуй также случился на съемках.

Что сейчас?

Среди киноработ самой ожидаемой, естественно, является 4-й сезон "Очень странных дел". Планировалось, что мы его увидим в этом году, однако из-за пандемии и ее последствий премьеру пришлось перенести на 2022 год.