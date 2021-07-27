"Сроки рассмотрения дел становятся все дольше и дольше". Существует ли кризис в судебной системе?

Стуканс напомнил, что 12 июля Рижский окружной суд в качестве апелляционной инстанции по уголовному делу о цифровом телевидении оправдал всех обвиняемых. В начале года районные суды Видземе в Лимбажи оправдали обвиняемого в коррупции эстонского бизнесмена Олега Осиновского и бывшего председателя правления VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса.

Также недавно стало известно, что в связи со сменой судей дело о взятке бывшего политика Байбы Броки в Видземском предместье города Риги было отложено на полтора года.

Между тем в июле Управление по уголовным делам Верховного суда (AT) передало в Рижский окружной суд уголовное дело, которое находилось на рассмотрении в течение многих лет. В нем трое мужчин обвиняются в убийстве нескольких человек, а также в покушении на бывшего начальника Уголовно-таможенного управления Службы государственных доходов (VID) Владимира Вашкевича.

В связи с вышеизложенным Стуканс считает, что в системе правосудия развивается кризис и эту ситуацию следует обсудить в Совете юстиции.

"Я думал об оправдании по уголовному делу о цифровом телевидении и других приговорах, например, по делу бывшего главы LDz.

Я считаю, что в системе правосудия - кризис. Это ненормально, что Верховный суд отменил приговор по уголовному делу о цифровом телевидении и основания для вынесения приговора полностью изменились.

Еще у нас кризис в том, что дело Броки откладывается на полтора года. Извините, конечно, но к чему мы пришли?" - риторически заметил Стуканс.

Хотя судебные реформы проводились и в прошлом, сейчас ситуация даже хуже, чем до реформы.

"Сроки рассмотрения дел становятся все дольше и дольше. Простите, конечно, но в каком направлении мы движемся? Я не понимаю этих решений и хода рассмотрения дел", - подчеркнул генеральный прокурор.

Возвращаясь к оправдательному приговору по уголовному делу о цифровом телевидении, Стуканс по-прежнему убежден в том, что преступление было, но он указал, что на практике есть два аспекта, на основании которых может быть вынесен оправдательный приговор, а именно фактические и юридические обстоятельства.

"Сейчас у меня не складываются все аспекты и я не могу понять, какие мотивы могли быть у областного суда, чтобы оправдать все на 100%. Стокгольмский суд признал договор, по которому все дело имело место, недействительным с момента его заключения на том основании, что договор был мошенническим. Как может быть, что никто не виноват?

Для меня это не сочетается с логической точки зрения. Такое решение областного суда - одна из самых больших ошибок суда",

- указал Стуканс, который в свое время в качестве судьи Рижского окружного суда вынес приговор по этому делу.

Теперь по этому делу необходимо дождаться обоснованного решения, и Стуканс считает, что следует учитывать протест прокуратуры, чтобы "Верховный суд мог дать другую оценку".