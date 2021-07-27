Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Алексея Навального

Леонид Волков опубликовал письмо Роскомнадзора, где было сказано, что его аккаунт якобы содержит "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы организаций, признанных нежелательными".

Канал на платформе YouTube Волкова внесли в "список запрещенных материалов". YouTube предупредил его, что, если Волков не удалит контент, сервис заблокирует его страницу.

Владимир Милов рассказал, что его аккаунт также включили в "список запрещенных материалов". YouTube также попросил Милова удалить контент, иначе канал заблокируют.

Георгий Албуров без подробностей сообщил, что Роскомнадзор требует заблокировать его аккаунт на YouTube.

На данный момент на аккаунт Волкова подписаны более 120 тысяч пользователей, на аккаунт Милова - почти 250 тысяч пользователей, на аккаунт Албурова - около одной тысячи.

Как уже сообщалось ранее, Роскомнадзор заблокировал сайт российского политика Алексея Навального navalny.com, сообщает Telegram-канал "Команда Навального". У некоторых пользователей из России сайт продолжает работать.

"Команда Навального" сообщила, что сайт заблокировали, поскольку "данный ресурс содержит информацию, распространение которой в РФ запрещено".

В сервисе Роскомнадзора сказано, что сайт Навального заблокировали по требованию Генпрокуратуры. По какой причине сайт решили заблокировать, пока неизвестно, сообщил "МБХ медиа" соратник Навального Леонид Волков.