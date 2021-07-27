Вт, 27.07.2021
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Василий, противник вакцинации

В Китае наблюдалась впечатляющая песчаная буря

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В Китае город Дуаньхуа, прилегающий к пустыне Гоби, захлестнула впечатляющая песчаная буря, напоминающая сцены из фильма-катастрофы.

Высота песчаной стены превысила 100 метров.

Любимый туристами город, который когда-то был форпостом Шелкового пути, внезапно исчез в облаке пыли, когда в воскресенье вдруг началась буря.

Шторм начался внезапно и длился в городе пять-шесть минут, сообщил Jimu News местный житель Чжан.

ФОТО: Ekrānuzņēmums

"Я даже не видел солнца", - сказал он, добавив, что в городе провинции Ганьсу не было такой песчаной бури в течение нескольких лет.

"Сначала меня окружила желтая пыль песчаной бури, затем она стала красной и, наконец, черной".

В Дунгуане есть несколько известных культурных памятников, в том числе пещеры Могао, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с древними буддийскими картинами.

По данным информационного агентства CNS, песчаные бури в этом регионе не редкость весной, но летом они крайне редки.


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