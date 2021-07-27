В Китае наблюдалась впечатляющая песчаная буря
В Китае город Дуаньхуа, прилегающий к пустыне Гоби, захлестнула впечатляющая песчаная буря, напоминающая сцены из фильма-катастрофы.
В Китае город Дуаньхуа, прилегающий к пустыне Гоби, захлестнула впечатляющая песчаная буря, напоминающая сцены из фильма-катастрофы.
Высота песчаной стены превысила 100 метров.
Любимый туристами город, который когда-то был форпостом Шелкового пути, внезапно исчез в облаке пыли, когда в воскресенье вдруг началась буря.
Шторм начался внезапно и длился в городе пять-шесть минут, сообщил Jimu News местный житель Чжан.
"Я даже не видел солнца", - сказал он, добавив, что в городе провинции Ганьсу не было такой песчаной бури в течение нескольких лет.
В Дунгуане есть несколько известных культурных памятников, в том числе пещеры Могао, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с древними буддийскими картинами.
По данным информационного агентства CNS, песчаные бури в этом регионе не редкость весной, но летом они крайне редки.