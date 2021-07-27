Вт, 27.07.2021
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Райвис Дзинтарс, депутат, председатель правления НО
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Смелая инициатива: пятиэтажки в трех районах Таллинна хотят оборудовать лифтами

Лифт. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Председатель комиссии по вопросам квартирных товариществ и городского имущества Мустамяэского районного совета Ааво Вяйн обратился к министру экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аасу с ходатайством о финансировании пилотного проекта строительства лифтов в многоквартирных домах, передает Rus.Postimees.

"В связи с потребностями стареющего населения и с целью повышения занятости среди людей с ограниченными возможностями крайне необходимо оборудовать лифтами построенные в советское время дома так называемых таллиннских гор (в районах Таллинна - Ласнамяэ, Мустамяэ и Ыйсмяэ.Прим. ред.)", говорится в письме комиссии.

Шахты лифта невозможно разместить внутри таких домов, но их можно строить на фасадах, в местах лестничных площадок.

"Шахта лифта опиралась бы на самостоятельный фундамент, а не висела бы на фасаде, ослабляя его", - указывает автор письма, добавляя, что лифты на фасадах при искусном дизайне стали бы украшением домов.

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В случае удачного пилотного проекта можно было бы обратиться за финансированием в фонды ЕС и оборудовать лифтами советские типовые дома по всей Эстонии, считают в комиссии по вопросам квартирных товариществ и городского имущества Мустамяэского районного совета.


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