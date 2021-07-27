Смелая инициатива: пятиэтажки в трех районах Таллинна хотят оборудовать лифтами

"В связи с потребностями стареющего населения и с целью повышения занятости среди людей с ограниченными возможностями крайне необходимо оборудовать лифтами построенные в советское время дома так называемых таллиннских гор (в районах Таллинна - Ласнамяэ, Мустамяэ и Ыйсмяэ. – Прим. ред.)", говорится в письме комиссии.

Шахты лифта невозможно разместить внутри таких домов, но их можно строить на фасадах, в местах лестничных площадок.

"Шахта лифта опиралась бы на самостоятельный фундамент, а не висела бы на фасаде, ослабляя его", - указывает автор письма, добавляя, что лифты на фасадах при искусном дизайне стали бы украшением домов.