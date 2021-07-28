Разработана игра-путешествие по Латвии "Посмотри на Латвию крупным планом"

С помощью игры-путешествия "Посмотри на Латвию крупным планом" жители познакомятся с менее известными достопримечательностями по всей Латвии.

"Каждый год мы готовим новые туристические сюрпризы для жителей и гостей Латвии. Игра-путешествие, которая содержит задания на эрудицию, новые факты, а также ранее неизвестные природные и туристические объекты, станет сюрпризом этого года и настоящим приключением для всех путешественников", - отмечает министр экономики Янис Витенбергс, призывая поддержать местных предпринимателей, а для своих поездок или новых приключений выбирать туристические маршруты, которые предлагает Латвия.

Латвийская игра-путешествие разработана LIAA в сотрудничестве с туристической компанией Postnos.

Игра предлагает 16 автомобильных маршрутов, позволяя исследовать в общей сложности 3500 километров по всей Латвии.

Посетив и исследовав каждый объект, надо ответить на вопросы викторины. В декабре все путешественники примут участие в лотерее с возможностью выиграть оплаченные выходные в Латвии. К тому же игра разработана как с учетом интересов тех, кто торопится, так и тех, кто предпочитает подольше задержаться на каждом объекте. На каждом из 16 этапов есть контрольные пункты, где можно прервать начатое по маршруту путешествие, а затем возвратиться к нему в любое удобное для себя время.

Если кажется, что за время пандемии объезжена уже вся Латвия, эта игра докажет, что существует еще много неизвестных и заслуживающих внимания мест.

К примеру, Музей музыкальных инструментов, питомник винных улиток, Королевство кукол, познавательная тропа в Эглоне и многие другие.

"Ранее, в рамках других проектов мы исследовали удивительные достопримечательности, о которых хотели бы рассказать большему количеству людей. Принять участие в игре очень просто, каждый путешественник может сам планировать продолжительность поездки - день, два или даже неделя. Необходимый инвентарь: автомобиль, компания и любопытство", - говорит Валдис Витолиньш, совладелец Postnos.

Предполагаемая длительность игры зависит от пожеланий участников. Если поездка проходит в быстром темпе и в планы входит посетить лишь некоторые достопримечательности, то каждый из 16 этапов можно проехать в течение дня. Если есть желание посетить каждый пункт маршрута, остаться в местных гостевых домах и использовать другие туристические услуги, региональные этапы можно проехать за 2-3 дня.