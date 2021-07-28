Попытка ограбления в Пурвциемсе: полиция ищет Романа Климовца; подельник задержан

1 июля этого года полицейские получили информацию от владельца легкового автомобиля о том, что днем ранее из его автомобиля, который был закрыт, неизвестные похитили кошелек с банковской картой.

2 июля в Риге, в Пурвциемсе, на автомойке была совершена попытка ограбления в группе. При помощи ножа у работника автомойки пытались отобрать деньги, однако он быстро нажал кнопку тревоги, после чего злоумышленники убежали. Полиция получила информацию, что ограбление пытались совершить двое мужчин, один из которых, возможно, обокрал вышеупомянутый автомобиль, а второй, возможно, незаконно использовал украденную кредитную карту. Мужчину 1990 года рождения, который подозревается в незаконном использовании карты, задержали вскоре после ограбления. В свою очередь, мужчина 1992 года рождения, который подозревается как в совершении попытки ограбления, так и в краже из автомобиля, объявлен в розыск.