Попытка ограбления в Пурвциемсе: полиция ищет Романа Климовца; подельник задержан

В начале июля в Риге, в Пурвциемсе, был обворован автомобиль, после чего незаконно была использована украденная кредитная карта. В свою очередь, спустя пару дней на автомойке в том же районе была совершена попытка ограбления с применением ножа. Стражи порядка выяснили личности подозреваемых, один из которых задержан и помещен под стражу.
Однако по-прежнему разыскивается изображенный на фотографии Роман Климовец 1992 года рождения. Полиция просит отозваться каждого,
кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 67090900 или 110!
2 июля в Риге, в Пурвциемсе, на автомойке была совершена попытка ограбления в группе. При помощи ножа у работника автомойки пытались отобрать деньги, однако он быстро нажал кнопку тревоги, после чего злоумышленники убежали. Полиция получила информацию, что ограбление пытались совершить двое мужчин, один из которых, возможно, обокрал вышеупомянутый автомобиль, а второй, возможно, незаконно использовал украденную кредитную карту. Мужчину 1990 года рождения, который подозревается в незаконном использовании карты, задержали вскоре после ограбления. В свою очередь, мужчина 1992 года рождения, который подозревается как в совершении попытки ограбления, так и в краже из автомобиля, объявлен в розыск.
Начато несколько уголовных процессов.
В ходе следствия были получены видеозапись кражи из автомобиля и фотографии подозреваемого Романа Климовца 1992 года рождения.
Полиция призывает не оставлять в салонах автомобилей вещи, тем более ценные - это может побудить воров взломать машину.