Ср, 28.07.2021
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Кристафер Зейлюкс, президент Латвийского объединения студентов

Алкоголь из дезинфицирующего средства: полиция изъяла тонны незаконных веществ

ФОТО: Valsts policija

7 июня сотрудники 2-го отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции провели оперативное расследование и обыск нескольких объектов, где были изъяты жидкости, которые хранили в различных объемах и количествах, всего около одной тонны, сообщили TVNET в Государственной полиции.

Во время обыска также была изъята одна машина Volvo.

Мужчина 1959 года рождения был задержан на месте в связи с преступной деятельностью.

Все изъятые жидкости начали исследовать, чтобы определить точный состав. В результате экспертиз установлено,

что дезинфицирующее средство ХР-10, содержащее спирт, использовалось при производстве для получения спиртных напитков.

Было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 221 Уголовного закона, а именно в отношении незаконного хранения, перевозки или продажи алкогольных напитков или табачных изделий, если они совершены в больших количествах. Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой и надзорным испытательным сроком до трех лет или без таковой.

Суд применил к задержанному меру пресечения - полицейский надзор.

Для эффективной борьбы с этим видом преступлений Государственная полиция призывает население проявлять активность и сообщать о лицах, причастных к торговле наркотиками, а также о местах торговли наркотиками! Об этом можно сообщить, позвонив по телефону 110 или написав заявление в электронном виде без электронной подписи на портале latvija.lv или в электронном виде с электронной подписью, отправив на pasts@vp.gov.lv. 


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