Алкоголь из дезинфицирующего средства: полиция изъяла тонны незаконных веществ

Во время обыска также была изъята одна машина Volvo.

Мужчина 1959 года рождения был задержан на месте в связи с преступной деятельностью.

Все изъятые жидкости начали исследовать, чтобы определить точный состав. В результате экспертиз установлено,

что дезинфицирующее средство ХР-10, содержащее спирт, использовалось при производстве для получения спиртных напитков.

Было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 221 Уголовного закона, а именно в отношении незаконного хранения, перевозки или продажи алкогольных напитков или табачных изделий, если они совершены в больших количествах. Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой и надзорным испытательным сроком до трех лет или без таковой.

Суд применил к задержанному меру пресечения - полицейский надзор.