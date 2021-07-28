Алкоголь из дезинфицирующего средства: полиция изъяла тонны незаконных веществ

Во время обыска также была изъята одна машина Volvo.
Мужчина 1959 года рождения был задержан на месте в связи с преступной деятельностью.
Все изъятые жидкости начали исследовать, чтобы определить точный состав. В результате экспертиз установлено,
что дезинфицирующее средство ХР-10, содержащее спирт, использовалось при производстве для получения спиртных напитков.
Было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 221 Уголовного закона, а именно в отношении незаконного хранения, перевозки или продажи алкогольных напитков или табачных изделий, если они совершены в больших количествах. Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой и надзорным испытательным сроком до трех лет или без таковой.
Суд применил к задержанному меру пресечения - полицейский надзор.
Для эффективной борьбы с этим видом преступлений Государственная полиция призывает население проявлять активность и сообщать о лицах, причастных к торговле наркотиками, а также о местах торговли наркотиками! Об этом можно сообщить, позвонив по телефону 110 или написав заявление в электронном виде без электронной подписи на портале latvija.lv или в электронном виде с электронной подписью, отправив на pasts@vp.gov.lv.