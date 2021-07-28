Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом

"Вместе мы провели немного времени, порядка 15 минут, но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси. И я донесла до господина президента наши месседжи о том, что в Беларуси борьба не геополитическая – это наша борьба против насилия, против беззакония. Я уезжаю из Белого дома с уверенностью, что США будет с белорусами – и сейчас, и потом", - рассказала Светлана.