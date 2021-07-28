Ср, 28.07.2021
Мне как гетеросексуальному мужчине было непонятно, что именно должно происходить в голове, чтобы перейти к статьям о прайде или какой-то гей-паре и написать негативные комментарии. Это все равно что целенаправленно смотреть женский футбол и потом сказать - это было очень скучно. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET
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Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом.
  • Литва отчиталась о рекордном числе мигрантов, которые незаконно пересекли границу с Беларусью.
  • У главного редактора The Insider Романа Доброхотова прошел обыск по делу о клевете.
  • Ереван и Баку снова обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом

"Вместе мы провели немного времени, порядка 15 минут, но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси. И я донесла до господина президента наши месседжи о том, что в Беларуси борьба не геополитическая – это наша борьба против насилия, против беззакония. Я уезжаю из Белого дома с уверенностью, что США будет с белорусами – и сейчас, и потом", - рассказала Светлана.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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