Атаки на НКО: куда Лукашенко выталкивает бело-красно-белую Беларусь

Вторая версия, продолжает редактор ARCHE в беседе с DW, сводится к внутренней эволюции режима Лукашенко: он развивается в сторону диктатуры, когда некое пространство для плюрализма в принципе не требуется, главное - сохранить власть, а в более отдаленной перспективе - обеспечить нужный ее транзит.

Валерий Ковалевский, глава кабинета представителей экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, также обращает внимание на послевыборные события. "Лукашенко не признал, что в стране сохраняется кризис. Он пытается как бы замести его под коврик, полагая, что, уничтожив, например, независимые СМИ, сможет поменять настроения в обществе и вернуть любовь людей, которые забудут обо всех злодеяниях, совершаемых им ежедневно в последний год", - говорит эксперт. Этот подход, считает он, обречен на провал, потому что, по его мнению, абсолютное большинство белорусов не сомневаются - Лукашенко те выборы проиграл.

Немецкий эксперт по Беларуси Мартин Шён-Чанишвили (Martin Schoen-Chanishvili) в прошлом курировал ряд проектов в рамках белорусско-немецкого сотрудничества, в том числе, с гражданским сектором. Он отмечает, что власти закрывают теперь не только НКО, открыто оппонирующие им, но и те, что активно работают в сферах, полностью подконтрольных государству, например, в области экологии или соцзащиты: "Мы видим проявление какого-то автоматизма жестокости, связанного, с одной стороны, с санкциями Запада. С другой стороны, можно предположить, что белорусские власти таким образом стараются усиливать контроль над обществом в целом".

Вполне вероятно, добавляет Шён-Чанишвили, что атака на НКО - по крайней мере, на те, что занимаются юридическими вопросами или правами человека, - связана с грядущим принятием новой конституции: чтобы этому не мешать, возможно, следует убрать все альтернативные точки зрения, устранить критику. Но станет ли продавливаемая таким образом конституция основой для политической стабилизации в стране? У эксперта на этот счет серьезные сомнения. "Можно запугать людей, запретить любую критику, даже если она высказывается в рамках закона. Но устойчивые политические системы позволяют существовать таким площадкам для критики. Их ликвидация представляется мне стратегической ошибкой", - говорит он.

Две разных Беларуси

Отличительной особенностью Беларуси долгие годы было то, что в стране параллельно существовали, практически не пересекаясь, две системы НКО, всевозможных объединений, ассоциаций и экспертных сетей. Провластные и независимые союзы писателей и журналистов, правозащитные, культурологические и краеведческие организации, СМИ, а также аналитические и исследовательские центры - список можно продолжить. Социологи объясняли данный феномен расколом общества, часть которого одобряла курс Александра Лукашенко, а другая относилась к нему резко критически и, не будучи представленной на политическом уровне, искала и находила своеобразную отдушину в создании собственной инфраструктуры гражданского общества.

О численности обеих групп - условно говоря, красно-зеленой и бело-красно-белой (бела-чырвона-белай), бчб-Беларуси, - спорили социологи, она менялась в зависимости от того, в какую сторону под воздействием актуальной повестки склонялось аполитичное большинство. Однако к началу прошлогодней президентской кампании и особенно после нее, в ходе захлестнувших страну массовых протестов, стало очевидно, что число противников Лукашенко превысило количество его сторонников.

Сколько сейчас тех и других, точно сказать сложно, так как независимые соцопросы на политическую тематику в стране практически запрещены. Впрочем, не исключено, что властям эти цифры известны. Иначе как объяснить их нынешний удар по гражданскому обществу? На сей счет 13 июля прямо высказался сам Лукашенко: "Эти мерзопакостные полторы тысячи НКО... Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты".

Что теперь делать этим людям?

Однако "даже самая массированная бомбардировка не уничтожает живую силу противника на сто процентов", не теряет оптимизма Валер Булгаков. Но что же делать тем, кто подвергся столь сокрушительной атаке? Тем, кто исповедует ценности, отличные от официальных, и выбирает другую госсимволику в прямом и переносном смысле?

Разумеется, говорит редактор ARCHE, решение, которое лежит на поверхности, - это отъезд из страны. В первую очередь, его могут принять люди, имеющие отношение к политической или медийной проблематике. "Счет уехавших давно идет на тысячи. Люди испытывают огромное разочарование, депрессию. Покидают страну семьи арестованных правозащитников, люди, связанные с журналистикой. Только в Польше в первой половине года более ста белорусов попросили политубежище. Это огромная цифра", - констатирует Булгаков.

Но эмиграция, пусть и временная, - не единственный путь. Возможен поиск форм гражданской активности, которые пока не преследуются властями, поскольку режим в Беларуси, по словам Булгакова, все же "не тоталитарный, а репрессивно-авторитарный и будет позволять некие виды проектов".

Третий выход - смена рода деятельности и внутренняя эмиграция. "Профессионально компетентные люди будут искать себя в каких-то госструктурах, есть огромная сеть библиотек, театры и учебные заведения, исследовательские организации. Пока явных запретов там нет", - отмечает Булгаков.

Ныне практикуемый жесткий подход властей к гражданскому обществу никогда не давал эффекта, предупреждает Шён-Чанишвили. Помимо отъезда из страны и внутренней эмиграции он не исключает и еще одной линии поведения для тех, кто пострадал от кампании борьбы с НКО: "Какая-то очень малая группа лиц, которым просто нечего терять, радикализируется. Наверное, власти вначале смогут относительно легко с ними справиться, располагая всеми необходимыми для этого инструментами. Но в дальнейшем могут появиться более гибкие формы сопротивления. И их подавление потребует немалых ресурсов.".

Валерий Ковалевский согласен с немецким экспертом. Вытеснив НКО из правового поля, Лукашенко развязал руки общественным активистам, говорит он: "Они теперь начнут работать по-иному. И при этом будут менее прозрачны, понятны и предсказуемы, а потому более опасны для режима, поскольку эти люди не откажутся от своих принципов и ценностей". Можно быть уверенным в том, что проявится достаточно креатива и новых решений, считает Ковалевский: "Мы это видели в ходе протестов".

Грозит ли белорусскому обществу изменение идентичности?

Угроза того, что пространство условной бело-красно-белой Беларуси после нынешней атаки на НКО сильно сузится и это как-то повлияет на национальную идентичность, редактора ARCHE не пугает: "Изменение идентичности бюрократическими методами - длительный и очень часто безрезультатный процесс. Здесь можно прийти к прямо противоположному результату", - полагает он. После референдума 1995 года о замене национальной символики , развивает свою мысль Булгаков, многим казалось, что "бело-красно-белый флаг тихо уйдет в небытие. И для таких наблюдателей огромным сюрпризом стало то, что на улицы с ним в августе-сентябре 2020-го вышли сотни тысяч белорусов".

Лукашенко, отмечает глава кабинета представителей Тихановской Валерий Ковалевский, своими последними действиями провоцирует конфликт в обществе: "Не знаю, смогут ли они повлиять как-то на идентичность белорусов, но абсолютно точно негативно влияют на национальное единство. Получается, что если ты не за Лукашенко, то ты враг".