Водитель электросамоката после столкновения с автомобилем признал, что ехал слишком быстро

"Я ехал в сторону библиотеки. Передо мной ехала женщина на велосипеде. На этом перекрестке ее пропустили, но я ехал относительно быстро, думая, что успею за ней. Водитель, который сейчас здесь стоит, начал движение, я уже понял, что не смогу пересечь перекресток, потому что у меня тормозной путь больше, чем у велосипедиста. Мне пришлось выполнить экстремальный маневр, а именно съехать в сторону, чтобы избежать столкновения. В результате я оказался на капоте", - рассказывает пострадавший водитель электросамоката передаче Degpunktā на телеканале TV3.