Водитель электросамоката после столкновения с автомобилем признал, что ехал слишком быстро

"Я ехал в сторону библиотеки. Передо мной ехала женщина на велосипеде. На этом перекрестке ее пропустили, но я ехал относительно быстро, думая, что успею за ней. Водитель, который сейчас здесь стоит, начал движение, я уже понял, что не смогу пересечь перекресток, потому что у меня тормозной путь больше, чем у велосипедиста. Мне пришлось выполнить экстремальный маневр, а именно съехать в сторону, чтобы избежать столкновения. В результате я оказался на капоте", - рассказывает пострадавший водитель электросамоката передаче Degpunktā на телеканале TV3.
По словам водителя скутера, ситуация неоднозначная, поскольку пешеходов, велосипедистов и водителей самокатов должны пропускать на переходе, но если уязвимые участники дорожного движения пересекают дорогу на большой скорости, способность водителя реагировать несколько ограничена. Поэтому участники аварии вызвали на место происшествия Дорожную полицию и поручили сотрудникам выяснить обстоятельства.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке