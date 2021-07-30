Пт, 30.07.2021
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Давис Эрнштрейтс, журналист LTV
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Полиция Латвии начала уголовный процесс в связи с захватом самолета Ryanair в Минске

ФОТО: - / ONLINER.BY / AFP

Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с произошедшим в мае захватом самолета Ryanair в Минске, сообщает агентство LETA.

В конце мая полиция начала ведомственную проверку, однако позднее было решено начать уголовный процесс.

Возбуждено уголовное дело по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Нормы этого раздела предусматривают ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.

Полиция не комментирует, реализуется ли в этом деле международное сотрудничество.

Проверка была начата в связи с тем, что на борту самолета вместе с другими людьми находились и двое подданных Латвии.

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Напомним, и Генеральная прокуратура Литвы ранее начала досудебное расследование по факту захвата самолета Ryanair в Минске.

Напомним, 23 мая Беларусь вынудила приземлиться в Минске следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair с целью задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Вместе с ним была задержана и его подруга Софья Сапега.

ФОТО: HANDOUT/AFP

Реагируя на этот случай "воздушного пиратства", Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять перелеты на свою территорию, а также приказал авиакомпаниям стран-участниц воздержаться от использования воздушного пространства Беларуси.

Галерея: Самолет Ryanair в Минске


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