Опрос: каждый десятый житель Латвии выступает за легализацию употребления марихуаны

В июне этого года жителей попросили сообщить, следует ли, по их мнению, легализовать употребление марихуаны в Латвии. Исследование показало, что 12% населения считают, что употребление марихуаны следует разрешить. При этом доля населения, думающего таким образом, за последний год уменьшилась на четыре процентных пункта.
Легализация употребления марихуаны не поддерживается большинством или 83% населения. Доля населения, выступающего против такой инициативы, колебалась в пределах 78-88% на протяжении многих лет, достигнув самого высокого уровня в 88% в 2015 году.
Еще 6% респондентов не имеют определенного мнения по этому поводу