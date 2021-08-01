Вс, 1.08.2021
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Сандис Моховиков, многолетний продюсер

Заплативший 3500 евро за отдых в Греции клиент получил 800 евро за оборвавшуюся поездку

Греция. ФОТО: Helgi Kaldma

Клиент, который путешествовал в Грецию с эстонской туристической компанией Okeaania Travel OÜ, получил неприятный опыт, когда запланированная десятидневная поездка была сокращена вдвое. Клиент потребовал компенсации морального ущерба через Комиссию по потребительским спорам, но остался без желаемой компенсации, пишет Rus.Postimees.

Потребитель заключил с туристической компанией договор о поездке, который, среди прочего, включал проживание в Греции в период с 17.08.2020 по 26.08.2020, но фактически пробыл там всего четыре дня. Стоимость поездки составила 3530 евро, поэтому потребитель потребовал компенсацию в размере 1107 евро, в том числе 150 евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

Туристическая компания вернула потребителю 807 евро за неиспользованное жилье. Принудительное возвращение из Греции было связано с внезапным распространением вируса Covid-19, и туристическое агентство приняло это решение по строгой рекомендации Министерства иностранных дел Эстонии.

Однако, по словам разочарованного клиента, компенсация в размере 807 евро за досрочное возвращение и неиспользованные четыре дня является непропорциональной, поскольку за пять дней, проведенных в Греции, пришлось заплатить 2 700 евро.

По расчетам потребителя, сумма возврата должна быть не менее 1765 евро.

Однако эстонский Комитет по потребительским спорам вынес решение в ущерб потребителю и установил, что туристическая компания действовала правильно. Распространение вируса было обстоятельством, не зависящим от туроператора, и потребитель должен был осознавать, что распространение вируса Covid-19 может привести к различным ограничениям во время поездки, в том числе вызвать прерывание поездки.


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