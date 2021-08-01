Заплативший 3500 евро за отдых в Греции клиент получил 800 евро за оборвавшуюся поездку

Потребитель заключил с туристической компанией договор о поездке, который, среди прочего, включал проживание в Греции в период с 17.08.2020 по 26.08.2020, но фактически пробыл там всего четыре дня. Стоимость поездки составила 3530 евро, поэтому потребитель потребовал компенсацию в размере 1107 евро, в том числе 150 евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

Туристическая компания вернула потребителю 807 евро за неиспользованное жилье. Принудительное возвращение из Греции было связано с внезапным распространением вируса Covid-19, и туристическое агентство приняло это решение по строгой рекомендации Министерства иностранных дел Эстонии.

Однако, по словам разочарованного клиента, компенсация в размере 807 евро за досрочное возвращение и неиспользованные четыре дня является непропорциональной, поскольку за пять дней, проведенных в Греции, пришлось заплатить 2 700 евро.

По расчетам потребителя, сумма возврата должна быть не менее 1765 евро.