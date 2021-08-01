По подозрению в вымогательстве: адвокат и трое связанных лиц были освобождены из изолятора

В отношении двоих задержанных Госполиция применила меру пресечения, не связанную с лишением свободы - передачу под надзор полиции. К другому лицу применяется мера безопасности, не связанная с тюремным заключением: запрет на выезд из страны и запрет на приближение к определенным лицам.

Четвертое лицо не имеет статуса подозреваемого и к нему не применяется мера пресечения, но его статус - лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Уже сообщалось, что в пятницу, 30 июля, сотрудники Госполиции задержали четырех человек, подозреваемых в вымогательстве, подделке документа, реализации и использовании поддельного документа, осознанной даче ложных показаний и принуждении к даче ложных показаний, сообщает агентство LETA.

В ходе следствия выяснилось, что задержанные лица, среди которых - присяжный адвокат, возможно, принудили свидетеля, пригрозив насилием, дать ложные показания в ходе досудебного расследования по другому уголовному процессу, а также вынудили свидетеля написать и подписать поддельный документ, который позднее реализовали и использовали. У полиции есть подозрения, что преступные деяния были осуществлены с одной целью - предоставить защищаемому присяжным адвокатом по другому уголовному делу алиби о происхождении денег.

В связи с произошедшим Государственная полиция задержала четырех человек - мужчин 1980 и 1981 года рождения и женщин 1976 и 1982 года рождения.