По подозрению в вымогательстве и подделке документов задержана адвокат и еще три человека

В ходе следствия выяснилось, что задержанные лица, среди которых - присяжный адвокат, возможно, принудили свидетеля, пригрозив насилием, дать ложные показания в ходе досудебного расследования по другому уголовному процессу, а также вынудили свидетеля написать и подписать поддельный документ, который позднее реализовали и использовали. У полиции есть подозрения, что преступные деяния были осуществлены с одной целью - предоставить защищаемому присяжным адвокатом по другому уголовному делу алиби о происхождении денег.