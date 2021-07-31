Сб, 31.07.2021
После контакта с заражённым Covid-19 в самолёте по дороге в Токио, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, четыре представителя Латвийского телевидения отправились в самоизоляцию. Давис Эрнштрейтс, журналист LTV
Давис Эрнштрейтс, журналист LTV

По подозрению в вымогательстве и подделке документов задержана адвокат и еще три человека

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

В пятницу, 30 июля, сотрудники Госполиции задержали четырех человек, подозреваемых в вымогательстве, подделке документа, реализации и использовании поддельного документа, осознанную дачу ложных показаний и принуждении к даче ложных показаний, сообщает агентство LETA.

В ходе следствия выяснилось, что задержанные лица, среди которых - присяжный адвокат, возможно, принудили свидетеля, пригрозив насилием, дать ложные показания в ходе досудебного расследования по другому уголовному процессу, а также вынудили свидетеля написать и подписать поддельный документ, который позднее реализовали и использовали. У полиции есть подозрения, что преступные деяния были осуществлены с одной целью - предоставить защищаемому присяжным адвокатом по другому уголовному делу алиби о происхождении денег.

В связи с произошедшим Государственная полиция задержала четырех человек - мужчин 1980 и 1981 годов рождения и женщин 1976 и 1982 годов рождения.

Начат уголовный процесс.

Задержанные находятся в изоляторе кратковременно содержания, расследование продолжается, более подробные комментарии полиция не предоставляет.

Стражи порядка напоминают, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.


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