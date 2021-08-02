Пн, 2.08.2021
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Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения

За сутки было задержано самое большое количество мигрантов у границы Беларуси и Литвы

ФОТО: AP Photo/Mindaugas Kulbis

За минувшие сутки, по предварительным данным, задержано 287 мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси и Литвы, сообщил в понедельник, 2 августа, Департамент статистики Литвы.

В понедельник радиостанции LRT radijas глава Службы по охране госграницы Рустамас Любаевас заявил, что задержанных было несколько больше - 289. Кроме того, с полуночи до утра понедельника границу пересекли еще 109 мигрантов.

Большинство из них представились гражданами Ирака.

В настоящее время мигрантов расселяют в подразделениях СОГГ, на предоставленных самоуправлениями объектах, на полигоне в Руднинкай.

Среди задержанных на границе с Беларусью нелегальных мигрантов преобладают граждане Ирака или те, кто ими представляется - 2555 человек. Также задержаны 191 гражданин Конго, 129 граждан Камеруна, 124 гражданина Сирии, 91 - Ирана, 90 - России и других стран.

Большая часть задержанных пытается через Литву попасть в государства Западной Европы, утверждают пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.

Галерея: Мигранты на литовской границе


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