Водитель BMW чуть не сбил прохожих, врезался в дом, а потом скрылся с места происшествия

Вскоре водитель автомобиля быстро скрылся с места происшествия.

"Я услышал шум. Подбежал к окну, а там женщина вот так стояла, наверное, ее чуть не сбили", - говорит очевидец аварии.

Несколько прохожих рассказывают, что за рулем машины сидел мужчина. Он пешком скрылся с места происшествия, оставив пассажира в разбившейся машине. Девушка отказалась комментировать что-либо перед камерой.

"Был один мужчина и одна женщина. Мужчина тут же побежал куда-то, но потом вернулся, поговорил с девушкой и все. Потом он исчез. Ему около 30 лет, не больше ", - говорит свидетель.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Очевидцам также удалось запечатлеть момент после аварии, в котором мужчина явно выходит из разбитого автомобиля. Видеозаписи переданы правоохранительным органам. Ее автор ради расследования не захотел публиковать запись.

В настоящее время полиция подтверждает факт ДТП, но пока комментирует ситуацию лаконично: "В Госполицию поступили вызовы очевидцев о том, что человек въехал в забор на машине. В аварии никто не пострадал. Выясняются обстоятельства случившегося".