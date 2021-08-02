Пн, 2.08.2021
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Сандис Моховиков, многолетний продюсер

Убийца водителя лиепайского трамвая категорически отрицает свою вину

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Прокуратура Южного Курземе предъявила обвинение и передала в Курземский районный суд уголовное дело по делу об убийстве водителя трамвая. По информации прокуратуры, человек погиб в результате конфликта из-за закрытых дверей трамвая, сообщает портал Liepajniekiem.lv.

"Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ярости из-за того, что дверь трамвая, у которой стоял, была закрыта, начал конфликт с водителем трамвая", - рассказала представитель Генеральной прокуратуры Уна Реке.

Мужчина подошел к двери кабины водителя трамвая и, когда водитель трамвая открыл ее и нападавший подошел к нему, ударил его по плечу, вынул перочинный нож из кармана куртки и ударил водителя трамвая ножом в шею и грудь.

В результате применения насилия водитель трамвая получил серьезные травмы, опасные для жизни и имеющие прямое отношение к его смерти менее чем через час, сообщает прокуратура.

Обвинение предъявлено по статье 116 Уголовного кодекса - умышленное убийство другого лица.

"Обвиняемый в настоящее время находится под стражей и не признает своей вины в совершении убийства, что указывает на то, что он хотел просто напугать водителя трамвая, он не хотел его убивать", - говорит Реке.

Как стало известно в минувшие выходные, дата судебного заседания еще не назначена.

Прокуратура отмечает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена ​​в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.


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