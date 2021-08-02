В Балдоне водитель Porsche вызвал серьезную аварию. Шесть человек получили тяжелые травмы

Упавшие в канавы машины, пожарные, спасающие людей из подбитых машин, и несколько бригад скорой помощи. В понедельника утром проезжающие по дороге Кекава - Балдоне увидели именно такую картину.

В результате столкновения трех автомобилей пострадали шесть человек - водители двух автомобилей и еще три пассажира автомобиля Volvo.

Больше всего в аварии пострадал автомобиль Volvo, который сначала получил сильный удар сзади от внедорожника Porsche, а через мгновение от Škoda, но уже спереди. Двое пассажиров Volvo смогли самостоятельно выбраться из машины, еще двое были освобождены пожарными с помощью гидравлических инструментов.

"Семь медицинских бригад, включая врача-специалиста, немедленно прибыли на место происшествия. Мы доставили в больницу шестерых пострадавших с несколькими серьезными травмами, а у всех остальных пострадавших были ранения средней степени тяжести", - сказала пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Арита Фреймане.

Дорожной полиции предстоит выяснить обстоятельства и узнать, пользовался ли водитель Porsche мобильным телефоном во время езды. Правоохранители заметили еще один важный нюанс, напрямую влияющий на способность местности безопасно участвовать в дорожном движении. Шины автомобиля были абсолютно изношены.