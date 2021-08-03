За хранение и реализацию 72 000 сигарет задержан пограничник
Бюро внутренней безопасности (IDB) по подозрению в хранении и реализации 72 000 сигарет задержало пограничника, сообщает агентство LETA.
Бюро внутренней безопасности (IDB) по подозрению в хранении и реализации 72 000 сигарет задержало пограничника, сообщает агентство LETA.
В результате противозаконных действий пограничника государству причинен ущерб в размере нескольких тысяч евро.
В ходе процессуальных действий у сотрудника пограничной охраны были найдены не только сигареты, но и наличные деньги в размере нескольких тысяч евро.
Суд отправил подозреваемого под арест, который был заменен залогом.
В то же время к упомянутому лицу применены и другие меры пресечения, в том числе запрет на выполнение обязанностей в Государственной погранохране.
В интересах следствия дополнительная информация не разглашается.
За первые шесть месяцев этого года IDB начало 24 уголовных процесса, а для начала уголовного преследования бюро передало 21 уголовный процесс против 51 лица.