Вт, 3.08.2021
Однако есть коллеги, которые, не вакцинируются больше по политическим причинам, потому что приближаются выборы в Сейм, и, очевидно, есть депутаты, для которых хороши все средства ловли голосов избирателей. Инесе Либиня-Эгнере, заместитель председателя парламента
Инесе Либиня-Эгнере, заместитель председателя парламента

За хранение и реализацию 72 000 сигарет задержан пограничник

Иллюстративное фото ФОТО: aquariagirl1970/Shutterstock

Бюро внутренней безопасности (IDB) по подозрению в хранении и реализации 72 000 сигарет задержало пограничника, сообщает агентство LETA.

В результате противозаконных действий пограничника государству причинен ущерб в размере нескольких тысяч евро.

В ходе процессуальных действий у сотрудника пограничной охраны были найдены не только сигареты, но и наличные деньги в размере нескольких тысяч евро.

Суд отправил подозреваемого под арест, который был заменен залогом.

В то же время к упомянутому лицу применены и другие меры пресечения, в том числе запрет на выполнение обязанностей в Государственной погранохране.

В интересах следствия дополнительная информация не разглашается.

За первые шесть месяцев этого года IDB начало 24 уголовных процесса, а для начала уголовного преследования бюро передало 21 уголовный процесс против 51 лица.


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