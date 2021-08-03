За хранение и реализацию 72 000 сигарет задержан пограничник

В результате противозаконных действий пограничника государству причинен ущерб в размере нескольких тысяч евро.

В ходе процессуальных действий у сотрудника пограничной охраны были найдены не только сигареты, но и наличные деньги в размере нескольких тысяч евро.

Суд отправил подозреваемого под арест, который был заменен залогом.

В то же время к упомянутому лицу применены и другие меры пресечения, в том числе запрет на выполнение обязанностей в Государственной погранохране.

В интересах следствия дополнительная информация не разглашается.