МОК начал расследование по поводу произошедшего с Тимановской

Напомним, в воскресенье, 1 августа, в социальных сетях распространилась информация о том, что тренеры 24-летней легкоатлетки, которая в понедельник должна была стартовать на дистанции 200 метров, решили в срочном порядке увезти ее обратно в Минск.

Галерея: Кристина Тимановская

В понедельник Польша дала Тимановской визу, сейчас спортсменка находится в посольстве Польши в Токио. Ожидается, что уже в среду она отправится в Варшаву.

В свою очередь Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отказал в просьбе Тимановской разрешить ей стартовать на Олимпиаде на дистанции 200 метров.

"Нам необходимо выяснить все факты, это может потребовать времени", - сообщил пресс-представитель МОК Марк Адамс.

МОК потребовал у Олимпийского комитета Беларуси до конца вторника подать сообщение о произошедшем.

Олимпийский комитет Беларуси пояснил, что Тимановская исключена из олимпийской команды "из-за эмоционального и психического состояния", но сама спринтер сообщила, что врачи с ней не говорили.