МОК начал расследование по поводу произошедшего с Тимановской

Напомним, в воскресенье, 1 августа, в социальных сетях распространилась информация о том, что тренеры 24-летней легкоатлетки, которая в понедельник должна была стартовать на дистанции 200 метров, решили в срочном порядке увезти ее обратно в Минск.
Галерея: Кристина Тимановская
В понедельник Польша дала Тимановской визу, сейчас спортсменка находится в посольстве Польши в Токио. Ожидается, что уже в среду она отправится в Варшаву.
В свою очередь Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отказал в просьбе Тимановской разрешить ей стартовать на Олимпиаде на дистанции 200 метров.
"Нам необходимо выяснить все факты, это может потребовать времени", - сообщил пресс-представитель МОК Марк Адамс.
МОК потребовал у Олимпийского комитета Беларуси до конца вторника подать сообщение о произошедшем.
Олимпийский комитет Беларуси пояснил, что Тимановская исключена из олимпийской команды "из-за эмоционального и психического состояния", но сама спринтер сообщила, что врачи с ней не говорили.
Спортсменка ранее сообщила на видео в Instagram, что руководство команды без ее ведома внезапно решило, что она должна будет стартовать в эстафете 4х400 метров вместо двух других спортсменов, которые не могут принять участие в соревнованиях в связи с недостаточным количеством допинг-тестов. Тимановская раскритиковала решение, спросив, почему за ошибки, допущенные спортивными функционерами, должны нести ответственность другие, после чего терпеть оскорбления в официальных белорусских СМИ за "отсутствие командного духа".