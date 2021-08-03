Тимановская прилетит в Варшаву 4 августа. Эксперты рассуждают о последствиях скандала

"Она уставшая, напуганная, но очень благодарна за помощь в этот исключительно сложный период ее спортивной карьеры", - поделился впечатлениями Милевски. По неофициальной информации, Тимановская прилетит в Варшаву 4 августа.

Напомним, легкоатлетку Кристину Тимановскую попытались насильно вывезти из Токио в Беларусь. Причиной стала публичная критика спортсменкой действий спортивных чиновников.

Этот случай назвали в сети едва ли не более важным инфоповодом, чем встреча Тихановской и Байдена. “Вместо локального конфликта "федерация – атлет" (которого могло и не быть) получили политическую проблему”, - говорит аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Мнения экспертов собрала "Брестская газета".

Какие политические последствия ждут Беларусь? Запад не будет вводить санкции после высылки Тимановской, считают аналитики в подборке мнений, собранных "Нашей нивой".

“Возможно, что фигуранты дела со стороны НОК попадут в следующий пакет санкций США, Евросоюза или отдельных балтийских стран, так как действия можно посчитать политическими репрессиями”, - пишет аналитик Артем Шрайбан.