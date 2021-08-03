Стрельба у Пентагона: здание оказалось закрыто на вход и выход
В столице США Вашингтон здание Пентагона закрыли на вход и выход после того, как недалеко произошла стрельба, сообщает "Медуза".
В столице США Вашингтон здание Пентагона закрыли на вход и выход после того, как недалеко произошла стрельба, сообщает "Медуза".
Инцидент произошел на автобусной остановке недалеко от главного здания Минобороны США. Причины стрельбы пока неизвестны.
По данным издания Associated Press, ранения получили несколько человек. В каком они состоянии, все еще не уточняется.
Корреспондент агентства, оказавшийся на месте событий, сообщил о "многочисленных выстрелах". Задержан ли стрелявший, также все еще неясно.