Погранохрана задержала 13 иностранцев за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы

30 июля пограничники задержали в Салиенской волости 11 человек - десять иракцев и одного сирийского гражданина, ранее уже незаконно пересекал государственную границу.

В ходе обыска также были задержаны двое граждан Эстонии в селе Силене, которые предоставили лицам возможность незаконно находиться в Латвии и переправлять их в другие страны Евросоюза.

Случай незаконного пересечения государственной границы был также раскрыт 31 июля в Салиенской волости, когда пограничники задержали одного индийца и одного гражданина Шри-Ланки.

Уголовные дела

В обоих случаях возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по факту умышленного незаконного пересечения государственной границы.

Лица, незаконно пересекшие государственную границу, помещены в центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе.

Против обоих граждан Эстонии возбуждены уголовные дела за предоставление лицам возможности незаконно находиться в Латвии. Решением Резекненского суда к ним была применена мера пресечения - заключение под стражу.

В настоящее время массового незаконного пересечения государственной границы на латвийско-белорусской государственной границе нет.

В этом году было выявлено пять случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы и задержано 27 граждан третьих стран - 23 иракца, один сирийец, один шри-ланкийец, один гражданин Индии и один гражданин Беларуси.

Усиленное наблюдение

Оценивая ситуацию в Литве, а также с учетом растущих рисков на латвийско-белорусской государственной границе, было введено усиленное наблюдение за границей и мобилизованы ресурсы Государственной пограничной службы для наблюдения за зеленой границей, также запрошена поддержка Национальных вооруженных сил - ежедневную помощь пограничной охране предоставляют 24 члена Земессардзе, а также четыре специалиста Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex на двух средствах передвижения.

Уже сообщалось, что Национальные вооруженные силы с 12 июля направили земессаргов к восточной границе страны, чтобы усилить меры по сдерживанию нелегальной иммиграции. Земессарги были отправлены ​​к латвийско-россисйсской и латвийско-белорусской границам.