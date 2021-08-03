Погранохрана задержала 13 иностранцев за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы

30 июля пограничники задержали в Салиенской волости 11 человек - десять иракцев и одного сирийского гражданина, ранее уже незаконно пересекал государственную границу.
В ходе обыска также были задержаны двое граждан Эстонии в селе Силене, которые предоставили лицам возможность незаконно находиться в Латвии и переправлять их в другие страны Евросоюза.
Случай незаконного пересечения государственной границы был также раскрыт 31 июля в Салиенской волости, когда пограничники задержали одного индийца и одного гражданина Шри-Ланки.
В обоих случаях возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по факту умышленного незаконного пересечения государственной границы.
Лица, незаконно пересекшие государственную границу, помещены в центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе.
Против обоих граждан Эстонии возбуждены уголовные дела за предоставление лицам возможности незаконно находиться в Латвии. Решением Резекненского суда к ним была применена мера пресечения - заключение под стражу.
В настоящее время массового незаконного пересечения государственной границы на латвийско-белорусской государственной границе нет.
В этом году было выявлено пять случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы и задержано 27 граждан третьих стран - 23 иракца, один сирийец, один шри-ланкийец, один гражданин Индии и один гражданин Беларуси.
Оценивая ситуацию в Литве, а также с учетом растущих рисков на латвийско-белорусской государственной границе, было введено усиленное наблюдение за границей и мобилизованы ресурсы Государственной пограничной службы для наблюдения за зеленой границей, также запрошена поддержка Национальных вооруженных сил - ежедневную помощь пограничной охране предоставляют 24 члена Земессардзе, а также четыре специалиста Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex на двух средствах передвижения.
Уже сообщалось, что Национальные вооруженные силы с 12 июля направили земессаргов к восточной границе страны, чтобы усилить меры по сдерживанию нелегальной иммиграции. Земессарги были отправлены к латвийско-россисйсской и латвийско-белорусской границам.
Такое решение принято потому, что наблюдалось усиление потока нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу. Европейские политики допустили, что поток мигрантов из Беларуси происходит при поддержке руководства этой страны.