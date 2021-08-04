В Оманском заливе у берегов ОАЭ был захвачен танкер

Восемь или девять вооруженных людей поднялись на танкер Asphalt Princess, сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на источники. По данным агентства Reuters, асфальтобитумный танкер, ходящий под флагом Панамы, захватили силы, которые поддерживают Иран .

Незадолго до захвата судна от четырех до шести нефтяных танкеров одновременно сообщили о "потере управления". Морской патрульный самолет ВВС Омана несколько часов кружил над местом, где находились суда. Позже один из танкеров сдвинулся с места. Связан ли инцидент с захватом судна в Оманском заливе, пока неизвестно.