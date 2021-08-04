Риекстиньш и Муйжниеце публично извинились за то, что отделили паралимпийский спорт от "обычного"

"Каждый из нас должен начать с того, что в своей повседневной жизни мы не разделяем людей на "хороших или плохих" или "правильных и неправильных" только потому, что они чем-то отличаются от нас. Вполне естественно, что у нас у каждого есть собственные взгляды, убеждения и мнение, но никогда и ни при каких обстоятельствах мы не должны унижать, принижать или причинять боль тому, кто отличается от других или представляет инакомыслящую сторону", - сказала министр в своем сообщении в Facebook.

Она также обратила внимание на различные ресурсы для спортсменов с ограниченными физическими возможностями пройти квалификацию на Паралимпийские игры, поскольку достижение таких результатов сопряжено со множеством проблем, включая поиск подходящей инфраструктуры для посещения тренировок.

"Как страна мы должны иметь возможность не только благодарить наших спортсменов, когда они достигают вершины Олимпийских игр, но и иметь возможность поддерживать их на этом пути. В настоящее время это не так, и IZM готово пересмотреть систему финансирования спорта в целом. После обсуждения ситуации с Сандисом стало ясно, что это слово было неправильно понято, но я могу подтвердить, что ни я, ни министерство не намерены сокращать количество существующих премий или относиться к призерам Олимпийских и Паралимпийских игр неравно", - сказала Муйжниеце.

В заключение министр заявила, что она, как создатель команды своего бюро, должна взять на себя ответственность за то, что сказал Риекстиньш.

"Я искренне приношу свои извинения каждому паралимпийцу, его родственникам и каждому жителю Латвии, пострадавшему от этой ошибки в коммуникации, и могу заверить вас, что сделаю все возможное, чтобы подобные ситуации не повторились".

Извинения также были опубликованы в социальной сети Facebook самим Риекстиньшем. Он объясняет, что проводит много времени в окружении всех спортсменов, встречается со спортсменами из всех социальных групп и слышал разные мнения как самих спортсменов, так и их тренеров, в которых чувствуется, что каждый хочет получить какое-то преимущество в системе вознаграждений. Парламентский секретарь Минобрнауки отмечает, что все это повлияло на него как на эмоционального человека.

"Большинство людей видят спортсмена и его медали, но я вижу обратную сторону медали, и все не так радужно - я регулярно получаю жалобы на неравное обращение. Обсуждая этот вопрос с коллегами, я считаю важным, чтобы все спортсмены во всех видах спорта оценивались государством одинаково", - сказал Риекстиньш.