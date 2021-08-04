ВОЗ призывает отложить ревакцинацию населения, чтобы препарата хватило жителям развивающихся стран
Всемирная организация здравоохранения призвала ввести мораторий на ревакцинацию. Такое заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Всемирная организация здравоохранения призвала ввести мораторий на ревакцинацию. Такое заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
"Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин по крайней мере до конца сентября", - отметил Гебрейесус.
Он считает, что этот шаг необходим, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире, в том числе в развивающихся странах. По его словам, сотни миллионов людей еще не получили первую дозу прививки. В мае ВОЗ поставила перед собой цель вакцинировать как минимум 10% населения в каждой стране.
Однако если в некоторых развитых странах к настоящему моменту на 100 человек сделано уже почти по 100 уколов вакцин, в большинстве бедных стран этот показатель не превышает 1,5 укола на 100 человек. Из-за этого развитым странам нужно отказаться от ревакцинации как минимум до конца сентября, чтобы добиться изначально поставленной ВОЗ цели.
ВОЗ опасается, что бедные страны с низким уровнем вакцинированного населения могут стать источником новых, более заразных и смертельных мутаций коронавируса.