ВОЗ призывает отложить ревакцинацию населения, чтобы препарата хватило жителям развивающихся стран

"Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин по крайней мере до конца сентября", - отметил Гебрейесус.

Он считает, что этот шаг необходим, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире, в том числе в развивающихся странах. По его словам, сотни миллионов людей еще не получили первую дозу прививки. В мае ВОЗ поставила перед собой цель вакцинировать как минимум 10% населения в каждой стране.

Однако если в некоторых развитых странах к настоящему моменту на 100 человек сделано уже почти по 100 уколов вакцин, в большинстве бедных стран этот показатель не превышает 1,5 укола на 100 человек. Из-за этого развитым странам нужно отказаться от ревакцинации как минимум до конца сентября, чтобы добиться изначально поставленной ВОЗ цели.