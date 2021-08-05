Чт, 5.08.2021
Если идти на тест с симптомами, сертификата Covid-19 не будет, но будет информация о результате, который потребуется в процессе лечения. Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения
Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения

Евросоюз заключил соглашение с Novavax о поставках вакцин против Covid-19

Ilustratīvs attēls. ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Европейская комиссия (ЕК) вчера, 4 августа, одобрила седьмое соглашение о предварительной закупке с фармацевтической компанией, чтобы предоставить доступ к потенциальной вакцине против Covid-19 в 2021 и  2022 годах, сообщает LETA.

В соответствии с этим соглашением государства-члены Европейского союза (ЕС) смогут закупить до 100 миллионов доз вакцины Novavax в 2021, 2022 и 2023 годах с возможностью получения дополнительных 100 миллионов доз после того, как они будут рассмотрены и одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Государства-члены также смогут жертвовать вакцины странам с низким и средним уровнем доходов или направлять их в другие европейские страны.

Подписанное соглашение дополняет обширный портфель вакцин, которые будут производиться в Европе в соответствии с соглашениями с AstraZeneca, Sanofi/GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech/Pfizer, CureVac, Moderna "и успешным завершением предварительных переговоров с Valneva. По мнению ЕК, это еще один важный шаг к тому, чтобы Европа хорошо подготовилась к пандемии Covid-19.

Novavax - биотехнологическая компания, которая разрабатывает вакцины нового поколения против серьезных инфекционных заболеваний. Европейское агентство лекарственных средств в настоящее время рассматривает вакцину, разработанную этой компанией против Covid-19, с целью получения разрешения на продажу.

Решение о поддержке этой вакцины было принято Европейской комиссией на основе обоснованной научной оценки, используемой технологии, опыта компании в разработке вакцины и ее производственных мощностей, которых достаточно для снабжения всего ЕС.


НАВЕРХ
Back