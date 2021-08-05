Евросоюз заключил соглашение с Novavax о поставках вакцин против Covid-19

В соответствии с этим соглашением государства-члены Европейского союза (ЕС) смогут закупить до 100 миллионов доз вакцины Novavax в 2021, 2022 и 2023 годах с возможностью получения дополнительных 100 миллионов доз после того, как они будут рассмотрены и одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Государства-члены также смогут жертвовать вакцины странам с низким и средним уровнем доходов или направлять их в другие европейские страны.

Подписанное соглашение дополняет обширный портфель вакцин, которые будут производиться в Европе в соответствии с соглашениями с AstraZeneca, Sanofi/GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech/Pfizer, CureVac, Moderna "и успешным завершением предварительных переговоров с Valneva. По мнению ЕК, это еще один важный шаг к тому, чтобы Европа хорошо подготовилась к пандемии Covid-19.

Novavax - биотехнологическая компания, которая разрабатывает вакцины нового поколения против серьезных инфекционных заболеваний. Европейское агентство лекарственных средств в настоящее время рассматривает вакцину, разработанную этой компанией против Covid-19, с целью получения разрешения на продажу.