Кризис нелегальных мигрантов в Литве обостряется: ЕС вызывает представителя Беларуси

Брюссель считает, что лидер Беларуси Александр Лукашенко сознательно способствует потоку мигрантов через границу, чтобы отомстить за санкции, введенные в отношении его режима.

Европейская служба внешних связей (EEAS) в среду вызвала белорусского дипломатического представителя, чтобы выразить осуждение, сообщила журналистам пресс-секретарь ЕС по внешним связям Набила Масрали.

"Высокопоставленный чиновник EEAS выразил серьезную озабоченность ЕС и дал понять, что использование мигрантов и беженцев совершенно неприемлемо".

- сказала Масрали. "Эта практика должна быть прекращена, и Беларусь должна выполнять свои международные обязательства по борьбе с нерегулируемой миграцией, торговлей людьми и контрабандой мигрантов".

Галерея: Лагерь для мигрантов в Литве

Как сообщалось, в последнее время резко увеличился поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу. С начала этого года общее количество задержанных нелегальных иммигрантов превысило 4000. Большинство из них через Литву хотят въехать в страны Западной Европы.