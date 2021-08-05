Чт, 5.08.2021
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Хайко Ломан, независимый эксперт по газовому рынку Германии и ЕС

В Польше в результате столкновения трамваев пострадал 31 человек

Трамвай. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

В результате столкновения двух трамваев в польском городе Познань в четверг, 5 августа, пострадал 31 человек, несколько из них - серьезно.

Одного из водителей трамвая пришлось высвобождать из трамвая пожарными, сообщает агентство PAP. Его на вертолете доставили в больницу.

Авария произошла на объездном перекрестке, ее причина пока не выяснена. Трамвайная линия закрыта, движение транспорта изменено.

Познань - пятый по величине город Польши с населением более полумиллиона человек.


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