В Польше в результате столкновения трамваев пострадал 31 человек
В результате столкновения двух трамваев в польском городе Познань в четверг, 5 августа, пострадал 31 человек, несколько из них - серьезно.
В результате столкновения двух трамваев в польском городе Познань в четверг, 5 августа, пострадал 31 человек, несколько из них - серьезно.
Одного из водителей трамвая пришлось высвобождать из трамвая пожарными, сообщает агентство PAP. Его на вертолете доставили в больницу.
Авария произошла на объездном перекрестке, ее причина пока не выяснена. Трамвайная линия закрыта, движение транспорта изменено.
Познань - пятый по величине город Польши с населением более полумиллиона человек.