Omniva предупреждает о мошенниках, рассылающих письма якобы от имени компании

Мошенники пишут частным лицам о невозможности доставки посылки и запрашивают данные платежной карты и адрес доставки.

Omniva подчеркивает, что не отправляет такие электронные письма от своего имени и призывает население быть осторожными, а также, в случае попытки мошенничества, обращаться в Государственную полицию.

По словам Эзите, компания Omniva столкнулась с десятками случаев, когда клиенты получали фиктивные электронные письма с просьбой предоставить личную информацию, в том числе данные платежной карты и домашний адрес. Электронные письма отправляются с адреса, которые не относится к Omniva, и информируют получателя о доставке, которую невозможно доставить по неправильному адресу. Получатель затем перенаправляется на фиктивную страницу с просьбой ввести свой домашний адрес, номер платежной карты и другую личную информацию.

ФОТО: Omniva

В связи с попытками мошенничества компания подала заявление в Государственную полицию.

Omniva также предлагает немедленно сообщать о подозрительных электронных письмах или текстовых сообщениях в центр поддержки клиентов по телефону 27042424 или писать на info@omniva.lv, а также сообщать в Государственную полицию.