Мигранты пошли в Латвию: за незаконное пересечение границы задержаны 28 человек
Государственная погранохрана за незаконное пресечение латвийско-белорусской границы задержала 28 нелегальных мигрантов, сообщает агентство LETA.
Государственная погранохрана за незаконное пресечение латвийско-белорусской границы задержала 28 нелегальных мигрантов, сообщает агентство LETA.
4 августа пограничники в Скрудалиенской волости задержали 12 лиц, которые ранее незаконно пересекли границу государства. Задержанные утверждали, что они - граждане Ирака.
Еще два случая незаконного пересечения границы были констатированы 5 августа.
В ходе проверки предоставленной жителями информации четверо незаконно пересекших границу граждан Ирака были задержаны в Скрудалиенской волости на автобусной остановке Vārpene, а еще 12 граждан Ирака, незаконно пересекших границу по Даугаве на надувной лодке, были задержаны в округе поселка Лупанду.
Во всех случаях были начаты уголовные процессы по факту намеренного незаконного пересечения государственной границы в группе.
Задержанные помещены в центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе и Муцениеки.
В этом году констатировано уже восемь случаев незаконного пересечения границы Латвии и Беларуси, всего задержаны 55 подданных третьих стран - 51 гражданин Ирака, один - Сирии, один - Шри-Ланки, один - Индии и один - Беларуси.