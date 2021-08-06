Пт, 6.08.2021
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Хайко Ломан, независимый эксперт по газовому рынку Германии и ЕС
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Мигранты пошли в Латвию: за незаконное пересечение границы задержаны 28 человек

Латвийско-белорусская граница ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Государственная погранохрана за незаконное пресечение латвийско-белорусской границы задержала 28 нелегальных мигрантов, сообщает агентство LETA.

4 августа пограничники в Скрудалиенской волости задержали 12 лиц, которые ранее незаконно пересекли границу государства. Задержанные утверждали, что они - граждане Ирака.

Еще два случая незаконного пересечения границы были констатированы 5 августа.

В ходе проверки предоставленной жителями информации четверо незаконно пересекших границу граждан Ирака были задержаны в Скрудалиенской волости на автобусной остановке Vārpene, а еще 12 граждан Ирака, незаконно пересекших границу по Даугаве на надувной лодке, были задержаны в округе поселка Лупанду.

Во всех случаях были начаты уголовные процессы по факту намеренного незаконного пересечения государственной границы в группе.

Задержанные помещены в центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе и Муцениеки.

В этом году констатировано уже восемь случаев незаконного пересечения границы Латвии и Беларуси, всего задержаны 55 подданных третьих стран - 51 гражданин Ирака, один - Сирии, один - Шри-Ланки, один - Индии и один - Беларуси.


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