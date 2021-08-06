Мигранты пошли в Латвию: за незаконное пересечение границы задержаны 28 человек

4 августа пограничники в Скрудалиенской волости задержали 12 лиц, которые ранее незаконно пересекли границу государства. Задержанные утверждали, что они - граждане Ирака.

Еще два случая незаконного пересечения границы были констатированы 5 августа.

В ходе проверки предоставленной жителями информации четверо незаконно пересекших границу граждан Ирака были задержаны в Скрудалиенской волости на автобусной остановке Vārpene, а еще 12 граждан Ирака, незаконно пересекших границу по Даугаве на надувной лодке, были задержаны в округе поселка Лупанду.

Во всех случаях были начаты уголовные процессы по факту намеренного незаконного пересечения государственной границы в группе.

Задержанные помещены в центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе и Муцениеки.