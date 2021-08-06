Задержана одна из самых влиятельных за последние годы группировок по отмыванию денег

Кроме того, полиция в июне провела в Риге и Рижском регионе 17 обысков по месту жительства, в офисах и транспортных средствах задержанных. Во время обысков были найдены важные доказательства, в том числе мобильные телефоны, компьютеры, носители данных и серверы, документы иностранных предприятий и калькуляторы банков, драгоценности и изделия из драгоценных металлов, а также 100 000 евро наличными.

Кроме того, при поддержке представителей Банка Латвии обыски были произведены и в двух пунктах обмена валюты в Риге. У полиции есть подозрения, что сотрудники вышеупомянутых пунктов оказывали группировке поддержку в легализации преступно нажитых средств.

Эта организованная преступная группировка, действовавшая на территории Латвии, на протяжении длительного времени реализовывала профессиональное отмывание денег как услугу. Эти люди выступали как отдельные поставщики услуги отмывки денег, однако они не были работниками банков.

В ходе следствия выяснилось, что группировка контролировала не менее 30 иностранных предприятий, зарегистрированных на имена третьих лиц, банковские счета этих предприятий, которые были открыты в банках Евросоюза, третьих стран и платежных учреждениях.

Скрывая происхождение преступно нажитых средств, их принаlлежность и движение, а также меняя местонахождение, группировка оказывала услуги по легализации преступно нажитых средств иностранным предприятиям, а также латвийским физическим и юридическим лицам.

Эту организованную группировку можно считать одной из влиятельнейших группировок последних лет, занимавшихся отмыванием денег.

В данный момент по этому уголовному процессу три человека признаны подозреваемыми, к двум из них применена мера пресечения - арест. К остальным семи лицам применен статус лица, против которого начат уголовный процесс.