В порту Таллинна мужчина спрыгнул с пассажирского судна в воду

Около 18 часов в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллиннском порту человек прыгнул в воду с парома Baltic Queen. Находившиеся поблизости люди немедленно бросили ему спасательный круг, а с борта судна была спущена спасательная шлюпка, чтобы помочь человеку в воде.