Пт, 6.08.2021
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В порту Таллинна мужчина спрыгнул с пассажирского судна в воду

Tallink Baltic Queen ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сегодня вечером в Таллиннском порту прошла спасательная операция, так как мужчина прыгнул в воду с борта пассажирского судна, пишет Rus.Postimees.

Около 18 часов в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллиннском порту человек прыгнул в воду с парома Baltic Queen. Находившиеся поблизости люди немедленно бросили ему спасательный круг, а с борта судна была спущена спасательная шлюпка, чтобы помочь человеку в воде.

Через десять минут агрессивно настроенного потерпевшего доставили в спасательную шлюпку, а оттуда на судно.

Врачи осмотрели мужчину и решили отвезти его в больницу для дополнительного медицинского обследования.


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