Ринкевич призвал власти Ирака приложить все усилия для предотвращения нелегальной миграции

Ринкевич, по сообщению пресс-службы его ведомства, представил точку зрения Латвии на "незаконное миграционное давление", которое Беларусь оказывает на своих соседей, входящих в ЕС. Он призвал правительство Ирака приложить все усилия для предотвращения незаконного въезда иракских граждан в Европу через Литву.

Латвийский министр поблагодарил Ирак за принятие неотложных мер по ограничению нелегальной миграции. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве по вопросам возвращения нелегальных мигрантов.

В сравнении с Литвой в Латвию пытается проникнуть небольшое количество мигрантов из Ирака.

Возвращение в Ирак

Самолет иракской национальной авиакомпании Iraqi Airways в пятницу вечером вылетел из Минска в Багдад, забрав на нем иракцев, которые хотели вернуться на родину из Беларуси, сообщает белорусский оппозиционный новостной портал reform.by.

Журналист Доминик Вильчевски сообщил в Twitter, что самолет вылетал из аэропорта Минска. Это также подтвердил график вылетающих рейсов в аэропорту Минска.

В четверг вечером компания Iraqi Airways объявила, что приостанавливает полеты в столицу Беларуси Минск на неделю, но в пятницу пустой рейс Iraqi Airways из Багдада приземлился в аэропорту Минска.

Министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсберг сказал, что министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заверил его, что самолет прибыл, чтобы отвезти иракцев домой.

Ландсберг добавил, что, по непроверенным данным, около 300 иракцев хотели вернуться.

Боинг 747-446 может вместить около 500 пассажиров. Сколько иракцев вернулось с ней в Ирак, пока неизвестно.