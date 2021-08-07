В пятницу в ДТП погибли два человека - мотоциклист и водитель квадрацикла

В пятницу в 17:20 Государственная полиция получила информацию о том, что на Валмиерском шоссе в Страупской волости Цесисского края произошло столкновение между мотоциклом Yamaha и автомобилем Nissan, в результате которого погиб водитель мотоцикла. По факту происшествия начат уголовный процесс, причины аварии выясняются.

В свою очередь в 18:40 Госполиции сообщили, что на дороге в Медумской волости Аугшдаугавского края обнаружен перевернутый квадрицикл, под которым находится мужчина. Выяснилось, что мужчина на квадроцикле съехал с дороги, где квадрацикл перевернулся, а его водитель скончался. По этому факту ДТП также начат уголовный процесс, обстоятельства происшествия уточняются