Много тысяч. LTV сообщило, во сколько обошлись командировки на Олимпиаду в Токио

Она сообщила, что 11 из 14 человек в команде LTV отправились на старт Олимпийских игр, а три игровых комментатора присоединились позже - на период, необходимый для комментирования конкретного вида спорта.

Аккредитация на Олимпийские игры бесплатна. На авиабилеты было потрачено 16 987 евро были потрачены на авиабилеты, суточные командировочных в соответствии с постановлением Кабинета Министров составили 21 350 евро, а проживание обошлось в 34 601 евро.

Янсоне подчеркнула, что команда LTV размещена в эпидемиологически безопасном отеле эконом-класса, обозначенном организаторами.

Самоизоляция

Как сообщалось, в конце июля после контакта с пациентом с Covid-19 в самолете в Токио четыре члена команды LTV временно оказались в изоляции, рассказал журналист LTV Давид Эрнштрейтс, который был одним из попавших в самоизоляцию, в своем Instagram. Все четверо были вакцинированы от коронавируса, а тесты дали отрицательный результат.