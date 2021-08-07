Сб, 7.08.2021
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Жительница Тукумского края

Много тысяч. LTV сообщило, во сколько обошлись командировки на Олимпиаду в Токио

ФОТО: Chaay_Tee/shutterstock.com

Командировка 14 сотрудников Латвийского телевидения (LTV) на летние Олимпийские игры в Токио обошелся в 72 938 евро, сообщила представитель LTV Анита Янсоне.

Она сообщила, что 11 из 14 человек в команде LTV отправились на старт Олимпийских игр, а три игровых комментатора присоединились позже - на период, необходимый для комментирования конкретного вида спорта.

Аккредитация на Олимпийские игры бесплатна. На авиабилеты было потрачено 16 987 евро были потрачены на авиабилеты, суточные командировочных в соответствии с постановлением Кабинета Министров составили 21 350 евро, а проживание обошлось в 34 601 евро.

Янсоне подчеркнула, что команда LTV размещена в эпидемиологически безопасном отеле эконом-класса, обозначенном организаторами.

Самоизоляция

Как сообщалось, в конце июля после контакта с пациентом с Covid-19 в самолете в Токио четыре члена команды LTV временно оказались в изоляции, рассказал журналист LTV Давид Эрнштрейтс, который был одним из попавших в самоизоляцию, в своем Instagram. Все четверо были вакцинированы от коронавируса, а тесты дали отрицательный результат.

Янсоне ранее сообщила агентству LETA, что самоизоляцию нужно было соблюдать Эрнштрейту, оператору Райво Фрейманису и двум техническим специалистам.


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